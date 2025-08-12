Nobina-pomo bussikuskin ja asiakkaan tappelusta: "Kaikki on mennyt pieleen" – tällaista on väkivallanuhka alalla

Linja-autojen liikennöintiin keskittyvän Nobinan toimitusjohtaja muistuttaa, että mahdollisissa väkivaltatilanteissa linja-auton kuljettajan ei tule itse puuttua tilanteeseen vaan hälyttää paikalle apua.

MTV Uutiset kertoi aiemmin, kuinka bussikuski ja nuori asiakas ajautuivat nyrkkitappeluun perjantaina päivällä Espoontorilla.

Kyseessä oli Helsingin seudun liikenteen, eli HSL:n bussilinja 118, jonka päätepysäkki on Tapiola.

Bussilinjaa liikennöi Nobina Finland, jonka toimitusjohtaja Topi Simola vahvistaa MTV Uutisille, että kyseessä on yrityksen kuljettaja. Simolan mukaan Nobinalla ollaan järkyttyneitä tapahtuneesta.

Vielä loppuviikosta Nobinalta ei pystytty vahvistamaan asiaa MTV:lle, sillä asiaa ei oltu päästy käsittelemään.

Simolan mukaan linja-autosta löytyneet kameratallenteet tapahtuneesta on tarkistettu ja tapahtumien kulku on näin ollen selvinnyt. Kyseessä on ollut hänen mukaansa provokaatiotilanne.

– Se onkin ollut hyvin kattavasti julkisuudessa.

Tapauksesta tehty rikosilmoitus

MTV Uutisten lukijalta saamassa videossa näkyy, kuinka bussikuski ja nuori asiakas tappelevat bussipysäkillä auton ulkopuolella.

MTV haastatteli aiemmin nuorta, joka kertoi olleensa hyökkäyksen kohteena.

Hänen mukaansa hän ei yrittänyt matkustaa väärennetyllä lipulla vaan hänellä oli käytössään HSL:n kuukausilippu.

MTV on nähnyt nuorella voimassa olleen HSL:n AB-vyöhykelipun. Espoontorin pysäkki kuuluu kuitenkin C-vyöhykkeeseen.

– Kirosin omalla kielelläni itsekseni, mutta kuski alkoi kiroilemaan minulle. Minäkin suutuin. Kun menin ulos bussista ja katsoin kuskia, hän näytti minulle, että haluaa katkaista kurkkuni ja sanoin, että tule tekemään se.

Nuori kertoo MTV Uutisille, että tämän jälkeen kuski olisi tullut ulos bussista sanomatta mitään ja aloittaen lyömisen.

Hän kertoo tehneensä tapauksesta rikosilmoituksen.

Länsi-Uudenmaan poliisi vahvisti maanantaina, että asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus nimikkeillä pahoinpitely sekä laiton uhkaus.

Lue koko haastattelu aiemmasta artikkelista: Bussikuskin ja nuoren asiakkaan potkunyrkkeilytappelu tallentui videolle keskellä Espoota

"Turvallisuus on tärkein arvomme"

Nobinan Simolan mukaan kuljettajan ei tule lähteä suusanalliseen provokaatioon mukaan.

Kyseessä olevassa tapauksessa kuljettaja on puuttunut itse liputtomuuteen kuten HSL:n ohje vaatii.

– Siitä eteenpäin kaikki on mennyt pieleen, Simola tarkentaa tilannetta.

– Turvallisuus on meidän tärkein arvomme, niin matkustajan kuin meidän henkilökuntamme. Siinä ei kannata lähteä tilannetta selvittämään, sitä varten on järjestyksenvalvojat ja poliisit, mikäli on niin vaikea asiakas.

Simola ei pysty kommentoimaan yksittäisen työntekijän työsuhdetta, mutta toteaa, että yrityksellä on täydellinen nollatoleranssi kaikenlaiseen asiakkaaseen kohdistuvaan asiattomaan käytökseen, saati sitten väkivaltaa.

– Ei kuulu millään tavalla asiakaspalveluun tällainen käytös, hän lisää.

Kuljettajiin kohdistuu väkivallanuhkaa

Simola kertoo, että valitettavasti erityisesti pääkaupunkiseudulla väkivallanuhka kuuluu kuskin työhön. Vaikeita tilanteita kuskeille tulee paljon.

– Tietyt linjat ja erityisesti myöhäisillan lähdöt ovat sellaisia, joissa kuljettajat kohtaavat todella vaikeita tilanteita ja monenlaista provokaatiota ja väkivallan uhkaa, hän tarkentaa.

Simolan mukaan vastaavissa tilanteissa ilmenee esimerkiksi sanallista uhkailua väkivallalla. Joissain tapauksissa myös kuljettajiin käydään kiinni.

– Siitä huolimatta se ei ole millään tavalla hyväksyttävä syy vastata provokaatioon asiakaspalvelutilanteessa, hän painottaa.

Väkivallanuhkaa esiintyy erityisesti myöhäsillan lähdöillä. Myös tietyillä linjoilla uhka on yleisempää.

Nobina liikennöi hyvin laajasti pääkaupunkiseudulla, aina Espoosta Itä-Helsinkiin. Simola ei kuitenkaan voi eritellä, millä linjoilla väkivallanuhkaa erityisesti esiintyy.

Simolan mukaan kuljettajien koulutukseen kuuluu vaikeiden tilanteiden koulutus, jossa opetellaan varautumaan uhkaan.

– [Varautuminen] riippuu tilanteista. Ensimmäinen ohje on tietysti, että ei poistu autosta, ei lähde provosoitumaan ja soittaa lisäksi meidän liikennekeskukseen, josta hälytetään apua.

– Valitettavasti busseissa ei hirveän usein vartijoita ole pääkaupunkiseudulla, eli tarvittaessa vartijat hälytetään paikalle. Monesti siinä menee aikaa, eli tarvittaessa hätäkeskuksen kautta hoidetaan pahimmat tilanteet. Niitä tulee valitettavasti silloin tällöin.

Matkustajavirtoihin nähden väkivaltatilanteita esiintyy äärimmäisen vähän.

Usein tilanteet liittyvät Simolan mukaan tilanteisiin, joissa ollaan päihteiden kanssa tekemisissä. Myös mielenterveydenhaasteet korostuvat.