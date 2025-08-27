Vuodesta 1953 toiminut helsinkiläisliike on nyt päivisinkin lukittu: "Kyllä ihmiset ymmärtävät, kun heille kertoo, miksi"

Kalliossa sijaitseva tekstiililiike lukitsee ovensa myös päivällä. Liikkeestä on lyhyen ajan sisällä yritetty useita kertoja anastaa tavaraa, kuten sukkia.

Eini Immosen työpaikan ovi on jatkossa lukossa.

Helsingin Kalliossa sijaitsevan Tekstiililiike Selma Palmun yrittäjä päätyi lukitsemaan oven myös ollessaan paikalla, koska yrityksestä on lyhyen ajan sisällä yritetty anastaa tavaraa.

Tavaroita vienyt " pyyteli anteeksi, että täytyy pienyrittäjältä ottaa"

Tapauksia on ollut kaksi. Yksi sattui elokuisena perjantaina, toinen seuraavana tiistaina.

– Molemmilla kerroilla liikkeeseen tuli rauhallisia henkilöitä, joista kuitenkin huomaa, että kyseessä on päihteiden käyttäjä, Immonen kuvailee.

Ensimmäisessä tilanteessa henkilö kyseli tuotteista, mutta oli Immosen epäilyn mukaan ehtinyt ottaa tuotteita myös reppuun, koska muutama tuote oli kadonnut hyllystä.

– Boksereita hän yritti laitella kassiin, niin suositeltiin maksamaan tuotteet. Hän häkeltyi siitä, että jäikin kiinni, ja juoksi karkuun ovesta, Immonen sanoo.

Tiistaina henkilö saapui hattuhyllylle ja otti hatun kainaloon. Hän keräsi mukaansa myös muun muassa sukkia.

– Hän pyyteli anteeksi, että täytyy pienyrittäjältä ottaa. Hän oli lähdössä ovesta ulos, niin nappasin hupparista kiinni ja sanoin, että et vie tavaraa.

Immonen huusi apua, mikä herätti ohikulkijan huomion. Sivullinen nuori tuli kysymään, onko kaikki hyvin. Tavaroita hamunnut vaikutti myös häkeltyneen siitä, että myyjä panikin kampoihin.

– Hän tiputti tavarat. Eteisessä on alennuskori, josta hän nappasi yhdet sukat mukaan ja poistui.

"Turvallisuuden tunne kärsii"

Tapausten jälkeen Immonen on pitänyt oven lukossa. Sisään pääsee koputtamalla tai soittamalla joko ovikelloa tai puhelimella.

Asiakkaat ovat olleet ymmärtäväisiä.

– Kyllä ihmiset ymmärtävät, kun heille kertoo, miksi ovi nyt on lukossa. Se tuo asiakkaallekin turvaa, jos jotain käy.

Sukat, kangasnenäliinoja ja parit pyjamahousut. Selma Palmusta kadonneet tuotteet eivät ole kovin arvokkaita. Rahallinen arvo ei ole ongelmista suurin.

– Totta kai on iso asia, että tällaisia tilanteita pääsee ylipäätään käymään. Siitä tulee lisähommaa, kun pitää selvitellä, soitella poliisille, tehdä rikosilmoituksia. Mutta yleinen turvallisuuden tunne kärsii, Immonen kuvaa.

Liikkeessä on vain yksi ovi.

– Oma henki voisi olla vaarassa, jos tänne tulisi joku riehumaan.

Muutto ei vielä mielessä: "En ole luovuttamassa"

Tapaukset ovat tuoreita. Aiemmin vastaavaa ei ole ollut, ja sijainti on ollut rauhallinen.

– Jos on käynyt niin sanotusti laitapuolen kulkijoita, kaikki ovat kysyneet, mitä maksaa, ja maksaneet tuotteista. Mitään häiriötä ei ole ollut.

Uutisoimme aiemmin, että näpistyksien määrä on kasvanut Helsingissä jopa 60 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna.

Myös taloudellisesti tiukat ajat näkyvät myymälävarkauksien määrässä.

Immonen kertoi tapahtuneesta myös yrittäjien someryhmässä. Jotkut kertoivat lopettaneensa toiminnan Kalliossa alueen levottomuuden takia. Immosella lopettaminen tai muutto ei ole vielä mielessä, sillä liike on ollut samassa paikassa vuodesta 1953.

– Tämä kuuluu jo katukuvaan. Mielelläni kokeilen ensin tällaiset toimenpiteet paikan päällä. En ole luovuttamassa asian suhteen.

Sivullisilta hän toivoisi rohkeaa puuttumista tilanteisiin.

– Ei jäätäisi pällistelemään, vaan rohkeasti tartuttaisiin toimeen ja käytäisiin kysymässä, onko kaikki ok. Kun tiistaina huusin apua, tien toiselta puolelta ihmiset tuijottelivat, mutta kukaan ei tullut kysymään. Onneksi tämä yksi nuori ihminen käveli vierestä ohi.

10:41 Onko tuotteiden hälyttimistäkään apua? Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen kommentoi myymälävarkauksia.