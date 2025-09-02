Kehitysvammaisen potkuista kohu, nyt kauppias kutsuu "juttelemaan"

Oululainen K-kauppa irtisanoi ensin irti 19 vuotta tuetussa työtoiminnassa palvelleen työntekijänsä, mutta nyt hänet kutsuttiin takaisin juttelemaan. Päätös oli väärä, Facebook-päivityksessä todetaan.

Oululaisen K-Supermarket Välivainion kauppiaat joutuivat kohun keskelle, kun he irtisanoivat 19 vuotta kaupassa niin sanotussa tuetussa työtoiminnassa palvelleen kehitysvammaisen työntekijän.

Päätöksestä seurasi runsaasti tuohtunutta asiakaspalautetta sekä kommenttitulva sosiaalisen media alustoilla, kertoo aiheesta aiemmin uutisoinut HS.

Uudet kauppiaat aloittivat kaupan vetäjinä virallisesti eilen maanantaina. Kauppias Juha Mikkola kertoi HS:lle, että päätös ei tullut yllätyksenä vaan se liittyi kauppiasvaihdoksen yhteydessä tehtyihin useisiin sopimus- ja järjestelyratkaisuihin.

"Päätös oli väärä"

Tänään tiistaina kauppiaat kirjoittivat Facebookissa, että päätös oli väärä ja, että työntekijä on kutsuttu takaisin juttelemaan.

Kauppiaat kirjoittavat, että uuden kaupan vastaanottamiseen liittyy paljon asioita, joista pitää tehdä päätöksiä jo ennen aloittamista kaupalla.

– Pullohuoneen uudistuksen myötä siihen liittyvät työtehtävät olivat vähentyneet ja ne ajateltiin järjestää uudelleen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Teimme tuossa tilanteessa päätöksen vajavaisin tiedoin, liian nopeasti ja se oli väärä. Olemme tästä pahoillamme, päivityksessä lukee.

Kauppiaat kertovat, että tuetun työn merkitys on kokonaisuudessaan avautunut heille ja että he haluavat korjata tilanteen. He kertovat, että työntekijä on kutsuttu juttelemaan mahdollisuudesta löytää hänelle uusia työtehtäviä. Myös työnohjaajan kanssa on alettu keskustella asiasta.

– Toivommekin, että pääsemme sopimukseen ja tapaatte jatkossa Mikaa enemmän myös myymälän puolella.

Keskon ketjujohtaja Taloussanomille: Kauppias ymmärsi virheensä

Taloussanomien mukaan Kesko pahoittelee tapahtunutta.

Keskon K-supermarketeista vastaava ketjujohtaja Janne Vuorinen kertoo, että kauppiaan kanssa aloitettiin keskustelut ja yritetään löytää ratkaisu työntekijän saamiseksi takaisin töihin,

– Kauppias ymmärsi kyllä, että oli tehnyt virheen, hän sanoo Taloussanomille.

– Teemme kaikkemme, että pystymme korjaamaan tilanteen.

Taloussanomien mukaan Kesko kannustaa kauppiaita työllistämään eri tavoin työkykyrajoitteisia ihmisiä ja että kaupoissa on paljon töissä tuen piirissä olevia henkilöitä.

Juttua päivitetty 2.9.25 kello 13.12. Taloussanomien osuudella.