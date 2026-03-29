Hannah Montana -sarjan tähdet kokoontuivat Los Angelesiin juhlistamaan sarjasta kertovaa dokumenttia alkuviikosta.
Disneyn Hannah Montana -sarjan ensimmäisen jakson julkaisemisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta tiistaina 24. maaliskuuta. Juhlavuoden kunniaksi Disney+ -suoratoistopalvelussa julkaistiin tiistaina Hannah Montana 20th Anniversary Special -nimeä kantava dokumentti.
Sarjaa tähdittäneet näyttelijät sekä joukko kutsuvieraita kokoontuivat juhlistamaan dokumentin ensi-iltaa Los Angelesiin maanantaina 23. maaliskuuta.
Sarjan päätähti Miley Cyrus saapui ensi-iltaan vaaleassa hiustyylissä, joka muistutti hänen hahmonsa Hannah Montanan kuontaloa. Cyrusilla oli yllään Hannah Montanan kuvalla varustettu paita sekä näyttävä hopeanvärinen hame.
Hannah Montana -sarjassa päähahmo Miley Stewartin (Miley Cyrus) veljeä Jacksonia esittänyt Jason Earles edusti ensi-illassa rennossa tyylissä.