Ruotsin Linn Svahn vei kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailun Lake Placidin rankassa lumisateessa.
Johanna Matintalo oli paras suomalainen naisten kympin perinteisen hiihtotavan kilpailussa maailmancupin finaaleissa Lake Placidissa, Yhdysvalloissa. Matintalo sijoittui yhdeksänneksi ja jäi voittajasta minuutin ja kuusi sekuntia.
Ruotsin Linn Svahn päihitti voittotaistossa maannaisensa Frida Karlssonin ja Norjan Heidi Wengin. Neljäs oli Norjan Astrid Öyre Slind.
Viidenneksi yltänyt Yhdysvaltojen Jessie Diggins, 37, varmisti sijoituksellaan maailmancupin kokonaiskilpailun voiton sekä normaalimatkojen cupin kokonaisvoiton. Maailmancupin kokonaisvoitto oli uransa tähän viikonloppuun lopettavan Digginsin neljäs.
Lake Placidin perjantai tarjoili kilpailuun äärimmäisen raskaan kelin: lunta tuprutti taivaan täydeltä läpi kisan, mikä aiheutti ylimääräistä työtä ladulle.
Matintalon jälkeen toiseksi paras suomalainen oli Jasmi Joensuu, joka oli 16:s. Jasmin Kähärä oli 23:s.