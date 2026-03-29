Yhdysvaltain puolustusministeriö valmistautuu viikkoja kestäviin maaoperaatioihin Iranissa, kertoo Washington Post.

Lehdelle nimettöminä puhuneiden lähteiden mukaan maaoperaatio ei olisi täysimittainen hyökkäys, vaan se voisi sisältää iskuja, joissa käytettäisiin sekä erikoisjoukkoja että tavallisia jalkaväkijoukkoja.

Lehden mukaan paikallista aikaa lauantaina oli vielä epäselvää, hyväksyykö presidentti Donald Trump kaikki puolustusministeriön suunnitelmat, osan niistä vai ei mitään niistä. Puolustusministeriö ei kommentoinut asiaa lehdelle.

Wall Street Journal kertoi aiemmin tällä viikolla puolustusministeriön lähteisiinsä viitaten, että ministeriö pohtii mahdollisuutta lähettää jopa 10 000 maajoukkojen sotilasta Lähi-itään. Sotilaiden tarkoituksena on lisätä Trumpin käytössä olevia sotilaallisia vaihtoehtoja.