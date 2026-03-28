Iivo Niskanen on voittanut 20 kilometrin yhteislähtökilpailun Suomen cupissa Ounasvaaralla Rovaniemellä.
Puijon Hiihtoseuran hiihtotähti sivakoi ylivoimaiseen voittoon lähes 19 sekunnin erolla kakkoseen. Toisen sijan nappasi Jämin Jänteen Lauri Lepistö. Lepistön seurakaveri Niko Husu hiihti maaliin kolmantena. Hänen eronsa Niskaseen oli jo 32,6 sekuntia.
Vuokatti Ski Teamin Veeti Pyykkö tuli neljänneksi, ja Niskasen seuratoveri Petteri Koivisto saavutti viidennen sijan kaatumisesta huolimatta.
Sunnuntaina Ounasvaaralla ohjelmassa ovat viestit.