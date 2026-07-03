Taylor Swift ja Travis Kelce ovat menneet naimisiin yksityisessä seremoniassa, kertoo New York Post.

Poptähti Taylor Swift ja hänen puolisonsa, amerikkalaisen jalkapallon pelaaja, Travis Kelce ovat menneet naimisiin yksityisessä seremoniassa ennen suunniteltua juhlaa New Yorkin Madison Square Gardenissa, kertoi New York Postin Page Six -palsta torstaina useita nimettömiä lähteitä siteeraten. Swiftin edustaja ei ole vastannut kommenttipyyntöön.

Hääjuhlien odotetaan olevan tänään perjantaina 3. heinäkuuta. Pari itse on pitänyt tärkeän päivänsä yksityiskohdat visusti salassa, mutta mediaan on tihkunut erilaisten lähteiden kautta tietoja ja väitteitä heidän tulevista juhlistaan.

Missä Swiftin ja Kelcen häitä uskotaan tanssittavan ja millaista hintalappua juhlille on väläytelty? Miksi häiden ympärillä käy niin suuri kuhina? Muun muassa näistä aiheista keskusteltiin torstaina MTV Uutiset Liven hääaiheisessa lähetyksessä.

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