Yhdysvaltaistähti Noah Lyles juoksi Tshekin Ostravassa harvinaisemmalla 150 metrin matkalla uuden maailmanennätyksen.'
Uusi ennätys kirjataan aikaan 14,67. Jamaikan Kishane Thompson oli juossut aiemmin tänä vuonna maailmanennätyksen 14,92, joten aikaan tuli selkeä parannus.
Juoksussa mentiin nollatuulissa todella kovaa, sillä myös Etelä-Afrikan Sinesipho Dambile alitti vanhan maailmanennätyksen. Dambilen aika oli 14,78.
Kilpailussa kolmanneksi tuli Australian nuori tähti Gout Gout ajalla 14,96.
Katso pääkuvan videolta Lylesin juoksu.