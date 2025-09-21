Pienet koiranpennut nousivat Chilen armeijan juhlapäivän marssin kohokohdaksi perjantaina.
Kaksitoista pentua aloitti poliisiuransa marssimalla kansallisen poliisin koirayksikön mukana. Pennuista koulutetaan huume- tai räjähde-etsijöitä.
Paraati järjestettiin armeijan juhlapäivän kunniaksi, ja siihen osallistuivat presidentti Gabriel Boric sekä ylimmät sotilasviranomaiset. Tapahtumassa oli mukana yli 8 000 puolustusvoimien edustajaa.
Seitsemän kahden kuukauden ikäistä kultaisennoutajan pentua, kolme labradorisisarusta ja kaksi kolmen kuukauden ikäistä beaglepentua saivat leikkiä niille pystytetyssä teltassa ennen marssin alkua.
Koska pennut olivat vielä niin pieniä, ne osallistuivat marssiin kouluttajiensa rintarepuissa.
Katso videolta, miten pentuja valmisteltiin marssille ja millaisen vastaanoton ne saivat.