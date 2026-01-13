Julkkiskokki Henri Alén kertoo Kuutamolla-jaksossa lounastaneensa prinssi Williamin kanssa.
Kuutamolla-ohjelman uusinnassa 14. tammikuuta nähdään vieraana kokki Henri Alén, Pipsa Hurmerinta ja Meri-Tuuli Väntsi.
Alén kertoo jaksossa saaneensa vuonna 2016 kutsun lounaalle prinssi Williamilta ja pormestarilta. Lounas pidettiin kaupungintalolla ja tilaisuuteen kutsuttiin 15 vierasta.
Alén kuvailee prinssi Williamia erittäin miellyttäväksi.
– Totuus on se, että en ole koskaan nähnyt sosiaalisesti ketään niin lahjakasta. Joka pystyy huomioimaan viisitoista tuntematonta ihmistä viidessä minuutissa. Käymään jokaisen kanssa keskustelua Alén kertoo.