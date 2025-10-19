Tv:stä tuttu Veikko Koivisto oli kuollessaan 74-vuotias.
Iltalehden mukaan Maajussille morsian maailmalla -ohjelmassa vuonna 2023 nähty Veikko Koivisto on kuollut. Koivisto kuoli IL:n mukaan äkilliseen sairauteen 74-vuotiaana 21. toukokuuta.
Koivisto nähtiin ohjelmassa Islannissa asuvan Ann Winterin farmiviikolla. Viikko sujui tuolloin muun muassa ratsastaen ja Annin lapsia tavaten.
Sulhasehdokkaat Veikko (kesk.) ja Erkki ratsastamassa Annin johdolla.MTV Oy / Jaakko Kangas
– Fiksuja kavereita ja puheliaita, mutta kielimuuri oli meillä vähän esteenä siinä, Veikko kommentoi perheen tapaamista tuolloin.
Eläkkeellä ollut Koivisto asui ennen kuolemaansa Vetelissä.
Alta voit katsoa tunnelmia Annin farmiviikolta, kun Veikko vieraili tämän luona Islannissa.
1:32Ann paljasti vievänsä Veikon yksilötreffeille Maajussille morsian maailmalla -sarjassa vuonna 2023. Katso videolta, kuinka hulvattomalla tavalla Veikko reagoi asiaan!