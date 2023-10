Tunnettujen suomalaisten viihdeohjelmien käsikirjoittaja Janne Sarja lähti aikoinaan hakemaan oppia Chicagosta: "Sinne meni asuntolainan käsirahat"

Käsikirjoittaja-kirjailija Janne Sarja on uuden, täysin suomalaisen Tämä on tämä -viihdepaneelishow’n ja -formaatin takana. Ajatus lähti liikkeelle ohjelman nimestä.

– Kun itse miettii jotakin ja yrittää saada päähänsä, mikä jokin on. Naputtaa pöytää ja sana on kielen päällä, että tämä on tämä. Näin amerikkalaisessa viihdelehdessä lasten julkkispiirustuksia, joista melkein tunnisti henkilöt. Aloin miettiä, mitä olisi tällaisia samantyylisiä, ilmiselviä asioita, joissa olisi ajatus, että melkein tiedän tämän, Sarja kertoi MTV Uutisille.