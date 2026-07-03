Warner Music Finland on ostanut Mökkitie Recordsin.

Warner Music Finland ja Mökkitie Records ovat allekirjoitaneet sopimuksen, jonka myötä Mökkitie Recordsin musiikkikatalogi ja siihen liittyvät kustannusoikeudet siirtyvät Warner Musicille, yhtiö tiedottaa.

Mökkitie Records perustettiin vuonna 2012 Arttu Wiskarin Mökkitie - ja Tuntematon potilas -hittien menestyksen jälkeen. Wiskari on yksi yhtiön perustajista yhdessä Olli Saksan ja Janne Rintalan kanssa. Levy-yhtiöön kuuluvat muun muassa Erika Vikman, Mira Luoti ja Olli Halonen.

Tiedotteen mukaan yhtiöt ovat tehneet lähes kymmenen vuotta tiivistä yhteistyötä.

Kaupan myötä Mökkitie Recordsin perustajajäsenet ja keskeiset taustavoimat siirtyvät osaksi Warner Musicia ja sen verkostoa.