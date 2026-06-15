Suomen moottoriurheilutähti Kalle Rovanperä aikoo palata kilpaurheilun pariin ensi vuonna. Näin kertoo Toyota Gazoo Racing yhdessä Rovanperän kanssa jaetussa Instagram-päivityksessä.

Rovanperä joutui jättämään Oseaniassa ajetun Formula Regional -kauden kesken terveydellisistä syistä. Parhaimmillaan kolmanneksi ajaneen Rovanperän tavoite oli päästä ajamaan Super Formulaa. Hän joutui kuitenkin vetäytymään ennen ensimmäistä kisaa.

Nyt julkaisussa kerrotaan, että suomalaisen palautuminen on sujunut hyvin. Paluu takaisin moottoriurheiluun tapahtuu vaiheittain. Toyota Gazoo Racing ja Rovanperä suunnittelevat seuraavaa suunnitelmaa ja tavoitteena on palata moottoriurheilun pariin vuonna 2027.