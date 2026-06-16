Moni suomalainen nauttii kesällä varhaisperunoiden kyljessä silliä. Ei kuitenkaan ole täysin yhdentekevää, millaisen sillipurkin kaupasta ostoskoriinsa valitsee.

Silli on suosittua kesäruokaa: K-ryhmän vuoden 2025 myyntidatan mukaan sen myynti kolminkertaistuu kesäkuussa muihin kuukausiin verrattuna.

K-ryhmästä muistutetaan, että sillipurkkien pikkupräntit olisi hyvä tutkia tarkkaan, sillä maailman suurin sillikanta on kovassa paineessa ylikalastuksen vuoksi. Sillipurkista tulisi löytyä kestävää kalastusta edistävä MSC-merkki.

– Kun kauppareissulla valitsee sillejä juhannuspöytään, on hyvä suosia vastuullisuussertifioituja vaihtoehtoja, muistuttaa K-ryhmän vastuullisuusasiantuntija Anna Blässar tiedotteessa.

Mitä MSC-merkintä tarkoittaa?

MSC:n Suomen ja Baltian maiden maajohtaja Johanna Vepsän mukaan sininen MSC-merkki tuotteessa kertoo, että silli on peräisin kestävästä kalakannasta ja pyydetty meriluontoa kunnioittaen.

– Sillin kohdalla tämä tarkoittaa, että kala on pyydetty MSC-sertifioiduista kestävistä kannoista Pohjanmerellä tai Islannin vesillä. Ilman ympäristömerkkiä sillin alkuperän tunnistaminen voi olla hankalaa, Vepsä sanoo tiedotteessa.

Hän lisää, että jokaisen MSC-sertifioidun kalastuksen vaikutukset luonnonvaraisiin kalakantoihin ja alueen ekosysteemeihin on riippumattomasti arvioitu, ja ne täyttävät aina kestävän kalastuksen standardin tiukat ympäristökriteerit.