OKM:n myöntämää kehittämisrahaa on käytetty Mäkelänrinteessä myös HBA Märskyn koripallojoukkueiden valmentajien palkkoihin.

Helsingin kaupunki vaatii Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätöksen myöntää lukiokoulutuksen valtakunnallinen urheilun kehittämistehtävä oululaiselle Kastellin lukiolle. Ministeriö myönsi kehittämistehtävän Kastellille tämän vuoden alusta kuudeksi vuodeksi.



Edellisellä kahdeksanvuotisella kaudella kehittämistehtävä oli sekä Kastellilla että helsinkiläisellä Mäkelänrinteen lukiolla, jotka saivat kumpikin valtiolta 180 000 euroa vuodessa. Tammikuun alusta alkaneella kaudella kehittämisraha on 260 000 euroa vuodessa.



Julkisuudessa OKM:n ratkaisua on arvostellut muun muassa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin sijainen Shawn Huff (vihr.), joka oli urheilu-urallaan pitkään koripallomaajoukkueen kapteeni.



– Päätös on kova isku suomalaiselle huippu-urheilulle, Huff kirjoitti Instagramissa viime viikolla.



Huff ennakoi kirjoituksessaan jopa, että päätös voi johtaa HBA Märsky -koripallojoukkueiden toiminnan päättymiseen, mikä vaikuttaisi Suomen koripallomenestykseen.



HBA Märsky -joukkueet pelaavat naisissa Korisliigassa ja miehissä I divisioonassa. Koripalloliitto kokoaa niihin lukioikäiset kärkipelaajansa.



Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann muotoilee OKM:n päätöksen vaikutuksen maltillisemmin kuin Huff.



– En näe tässä sellaista dramatiikkaa. Tämä on kuitenkin merkittävä heikennys, Dettmann sanoo.

"Tuo on iso raha"

Erityistehtävän saaneita lukioita – muun muassa urheilulukioita – on Suomessa noin 70. Erityistehtävään voi liittyä valtakunnallinen kehittämistehtävä, jonka OKM myönsi hakemusten perusteella nyt Kastellin lukiolle.



Mäkelänrinteen lukion rehtorin Vesa Vihervän mukaan Mäkelänrinteen lukion kokonaisbudjetti on vajaat kymmenen miljoonaa euroa, mutta siitä lähes puolet menee tilavuokrien ja kouluruokailun kaltaisiin menoihin, joihin koulu ei voi itse vaikuttaa. Urheilulukion erityistehtävänsä pyörittämiseen Mäkelänrinne saa vuosittain noin 400 000 euroa.



Suhteessa siihen kehittämistehtävästä maksettava 260 000 euroa on merkittävä summa.



Miten kehittämistehtävän menetys vaikuttaa Mäkelänrinteen urheilulukion toimintaan?



– Meillä on tietty kokonaisbudjetti. Kun se vähenee, joudumme miettimään, missä olemme mukana. Valmentajat ja lajiliitot ovat pikkaisen hermostuneita. Tuo on iso raha, rehtori Vihervä vastaa.



Vihervä luettelee lukuisia asioita, joihin Mäkelänrinne käytti kehittämistehtävään myönnettyjä rahoja edellisen kauden aikana. Merkittävimpänä hän nostaa esiin fysiikkavalmentajaverkoston tukemisen. Vihervän mukaan Mäkelänrinne myös jakoi rahaa eteenpäin muille lukioille.



Osa kehittämistehtävään myönnetyistä rahoista käytettiin Mäkelänrinteessä nuorten olympiavalmentaja -nimikkeellä toimivien valmentajien palkkakuluihin.



Nuorten olympiavalmentajan tittelillä työskenteleviä valmentajia ovat esimerkiksi HBA Märskyn miesten joukkueen päävalmentaja Jyri Lehtonen ja naisten joukkueen päävalmentaja Janne Hänninen. Valmentajien palkkojen lisäksi HBA:n koripallo-ohjelmaa ja Mäkelänrinteen tyttöjen jalkapallon akatemiaohjelmaa (HFA) on tuettu kehittämistehtävärahoilla.



– Me on mielletty asia niin, että kun nämä valmentajat toimivat valtakunnallisesti, se on perusteltua, Vihervä sanoo.



OKM:n opetusneuvos Jukka Tulivuori tulkitsee kehittämistehtävää toisin.



– Ei tällä rahalla ole tarkoitus tukea pelkästään Mäkelänrinteen huippu-urheilijoiden harjoittelua, Tulivuori sanoo.

"Kastellin hakemus oli parempi"

Opetusneuvos Tulivuori oli esittelevä virkamies, kun opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) teki päätöksen kehittämistehtävien myöntämisestä joulukuussa.



– Kastellin hakemus oli parempi valtakunnallisen kehittämisen näkemyksen osalta. Kehittämistehtävän tarkoitus ei ole tukea huippu-urheilua, vaan Suomen kaikkien lukioiden toimintaa, Tulivuori perustelee.



Hallinto-oikeuteen tekemässään valituksessa Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas katsoo, että Mäkelänrinteellä "on paremmat valmiudet valtakunnallisesti merkittävään, vaikuttavaan ja saavutettavaan urheilun kehittämistoimintaan".



Tätä valituksessa perustellaan erityisesti sillä, että lajien ja valmentajien määrä Mäkelänrinteessä on huomattavasti suurempi kuin Kastellissa. Valituksessa argumentoidaan myös, että OKM näyttää ulottaneen kehittämistehtävän liikuntaan, vaikka haettavana on ollut nimenomaan urheilun kehittämistehtävä.



– Täysin käsittämätön päätös. Minusta kyse on väärinymmärryksestä. Liikunta ja urheilu on sekoitettu, mutta ne ovat eri asioita, Koripalloliiton Henrik Dettmann arvostelee.