2000-luvun putkissa tikittää aikapommi – ongelmia jopa alle 10 vuotta vanhoissa putkistoissa

Monessa taloyhtiössä ollaan siinä uskossa, että suhteellisen tuoreet putket ovat priimakunnossa, mutta totuus on paljon karumpi. Ongelmia on jopa alle kymmenen vuotta vanhoissa putkistoissa.

Isännöitsijä Kaisa Astala kertoo MTV Uutisille, että viime vuonna tutkittiin neljän sellaisen hänen hoitamansa taloyhtiön putkisto, joissa putkiremontti on valmistunut 2000-luvulla.

Niissä kaikissa on käytetty valurautaisia epoksipinnoitettuja viemäriputkia ja kaikissa putkisto vähintäänkin oireili.

– Viemärit joko vetivät toistuvasti huonosti ja kahdessa tapauksessa tuli valtavat viemäritukokset, jotka aiheuttivat isoja kosteusvaurioita.

Putket ovat ohentuneet

Valurautaiset epoksipinnoitetut viemäriputket eivät sinällään ole uusi juttu, vaan niitä on asennettu jo 1970-luvulta lähtien. Tuolloin valurautaputken paksuus oli noin 10 millimetriä.

2000-luvulla markkinoille tuli uusi valurautainen epoksipinnoitettu viemäriputki, jonka paksuus oheni noin 3–4 millimetriin. Putken sisäpinta suojattiin kymmenesmilliosan paksuisella epoksipinnoitteella.

Uusissa ohuemmissa putkissa on tehty vääränlaisia asennuksia, ja putkien leikkauskohtia on jäänyt käsittelemättä oikealla tavalla. Tulokset ovat huolestuttavia.

– Oli havaittavissa alkavaa syöpymistä, joka johtuu siitä, että pinnoitettujen valurautaviemäreiden katkaisupinnat ovat jääneet käsittelemättä. Ja se on aivan mykistävää, isännöitsijä sanoo.

Astalan mukaan nuorimmista ongelmia aiheuttavista linjasaneerauksista on aikaa vain alle 10 vuotta ja 13 vuotta, kun putkistojen oletetaan yleisesti kestävän ainakin noin 50 vuotta.

Pöyristyttävä tulos

Neljän taloyhtiön otanta oli pieni, mutta tulokset järkyttävät, Astala toteaa.

– On pöyristyttävää, että tämän ikäisissä linjasaneerauksissa sisäpuolisesti pinnoitetut viemärit oireilevat.

Vuoden 2024 isännöitsijäksi valittu Astala hämmästelee sitä, että tulokset ovat näin huonoja, vaikka linjasaneeraukset on tehty pieteetillä.

– On käytetty kokeneita suunnittelijoita ja arvostettuja urakoitsijoita. On käsittämätöntä, miten näin kriittinen työvaihe, jota ei oikein pysty valvomaankaan, on jäänyt tekemättä.

Kokenut isännöitsijä kysyykin nyt, mikä on valmistajan ja materiaalitoimittajan vastuu vai jäävätkö korjauskustannukset taloyhtiön maksettaviksi.

Isännöintiliiton johtavan lakiasiantuntijan Jenni Valkaman vastaus ei ole taloyhtiöiden kannalta kovinkaan lohdullinen.

– Takuuaika on kaksi vuotta eli tällaisen virheeseen nähden aika lyhyt. Urakoitsija voi olla vastuussa 10 vuotta, mutta se edellyttää sitten törkeätä laiminlyöntiä tai tekemättä jääneitä suorituksia kokonaan.

– Käytännössä kynnys siihen, että urakoitsijan saa vastuuseen, on tosi korkea.

Rakennuskohuja ollut riittämiin

Isännöitsijä Kaisa Astala pohtii myös, olisiko taloyhtiöiden ja urakoitsijoiden pitänyt jakaa enemmän tietoa silloin, kun ensimmäisiä merkkejä ongelmista alkoi ilmaantua ja olisivatko esimerkiksi putkivalmistajan antamat paremmat asennusohjeet muuttaneet tilannetta.

– En halua lietsoa tilannetta ja ongelmat ovat vielä lieviä ja enimmäkseen seurannassa. Mutta Suomen rakentaminen ei olisi tällaista tarvinnut, kohuja on ollut ihan riittämiin, Astala toteaa.

Isännöitsijä pelkää, että nyt ilmi tulleet tapaukset ovat vasta jäävuoren huippu.

– Itselläni ei ole vielä tullut vastaan sellaista tapausta, että katkaisupinnat olisi käsitelty. Tähän pitää nyt kiinnittää huomiota. Jos putkisto oireilee, se on syytä kuvata ja sitä pitää seurata.

Miltä näyttää huonoon kuntoon mennyt 10 vuotta vanha viemäriputki? Katso ylhäällä olevalta videolta!