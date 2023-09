Suvilahteen hakeutuvat kansainväliset tähdet Tony Hawkista lähtien – skeittiparkin kohtalo yhä vaakalaudalla: "Jengi ei tule enää Suomeen, jos tämä vedetään pois"

Helsingin Kalasataman kupeessa sijaitsee paikka, joka tunnetaan erikoisuudestaan, harvinaisuudestaan ja värikkyydestään. Sekä kaikista niistä ihmisistä, jotka paikalla ovat toimineet.

Vuodesta 2011 lähtien entisen voimalaitosalueen laitamilla on kasvanut ja kehittynyt Suvilahti DIY -skeittiparkki, joka on suuressakin mittakaavassa poikkeuksellinen: se on yksi maailman suurimmista talkoovoimin rakennetuista skeittiparkeista. Itse asiassa, se lukeutuu jopa viiden suurimman joukkoon maailmassa, kertoo Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry:n varapuheenjohtaja Joni Kiiskilä. Rullalautaliitto vuokraa aluetta Helsingin kaupungilta.

Parkin rakentaminen alkoi aikoinaan Brahen skeittiparkin purkamisen jälkeen. Alkuun rakennustöissä oli mukana noin 20-30 ihmistä.

– Pikkuhiljaa löydettiin lisää aktiiveja ja siitä se on sitten hiljalleen itse lähtenyt elämään ja kasvamaan, Kiiskilä kertoo.

Skeittauksen lisäksi paikalla tapahtuu paljon muutakin. Sinne ovat vuosien saatossa löytäneet tiensä taiteilijat muusikoista graffitimaalareihin ja siitä on tullut kiinteä kaupunkikulttuurin kohtaamispaikka. Suvilahti DIY on myös monille tuttu hengailupaikka alueella järjestettävillä suurilla festareilla, kuten Flow'ssa ja Tuskassa.

Yksi Suvilahti DIY:n kesän huippuhetkistä on vuotuinen skeittitapahtuma Helride, joka lukeutuu Euroopan suurimpiin. Tuolloin on hyvin tavanomaista nähdä parkilla useita skeittauksen huippuammattilaisia, jotka saapuvat kaikkialta maailmasta – päästäkseen skeittaamaan nimenomaan Suvilahti DIY:ta. Muun muassa Latvian tunnetuimpiin urheilijoihin lukeutuva, kansainvälisesti hyvin menestynyt skeittaaja Madars Apse sekä norjalainen Kevin Baekkel nähdään Suvilahdessa lähes vuosittain.

Ja onhan jopa yhdysvaltalainen skeittilegenda Tony Hawk myös hakeutunut Suvilahteen skeittaamaan ainakin kahdesti, sekä jenkkiräppäri Ice-T on hehkuttanut skeittiparkkia ja osoittanut tukensa sen pelastamiseksi.

Ammattiskeittaaja Marius Syvänen on yksi Suvilahti DIY:n tunnetuimmista vakikasvoista. Yhdyvalloissa suurimman osan elämästään asunut Syvänen on matkustanut ympäri maailmaa skeittaamassa, mutta Suvilahti on silti hänellekin kaikista tärkein paikka.

Syvänen uskoo, että mikäli skeittiparkin tarina loppuu, tyrehtyy myös kansainvälisten tähtien kiinnostus Suomea ja Helsinkiä kohtaan.

– Voin sanoa, että ihan varmasti jengi ei tule enää Suomeen, jos tämä mesta vedetään pois. Suvilahden DIY on yksi isoimmista syistä, miksi jengi tulee tänne, Syvänen toteaa.

Parkin kohtalo on ollut pitkään epävarma, sillä tulevaisuuteen on pystytty viimeisten viiden vuoden ajan katsomaan vain vuosi kerrallaan. Nyt se on kuitenkin enemmän vaakalaudalla kuin koskaan, sillä Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2023 asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden Suvilahti Event Hub -tapahtumakeskuksen kohoamisen paikalle. Suunnitelmien toteutuessa skeittiparkki jäisi niiden jalkoihin.

Suunniteltuihin rakentamisaikatauluihin tuli viivästyksiä, kun Suvilahden asemakaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen valitusajan puitteissa kaksi valitusta. Toinen oli Suvilahden skeittiparkin ja lähialueen tukijat sekä ystävät ry:lta.

– Me mennään Suomen valtion tulevaisuusstrategialla. Se on sitä, että tällaisia vapaita kulttuuripaikkoja ja -tiloja pitäisi kevyellä kynnyksellä pystyä tarjoamaan. Helsingin kaupunki haluaa tässä kaavassa tuhota tällaisen kulttuurin synnyttämän alueen ja rakentaa siihen päälle kaupallista toimintaa, Kiiskilä selventää.

Kiiskilän mukaan tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole juurikaan tietoa siitä, missä valitukset menevät ja mitä kaavailluille muutossuunnitelmille kuuluu. Yhdistys on tiiviisti yhteydessä muun muassa alueen festivaalijärjestäjien kanssa saadakseen lisää informaatiota, ja sillä on myös oma lakihenkilö, joka selvittää prosessin etenemistä.

Vaikka yhdistyksen haasteen tarkoituksena on pitkittää suunniteltujen muutosten etenemistä, Kiiskilä painottaa, ettei niin haluta tehdä kenenkään kiusaksi.

– Haluamme vain, että meitä oikeasti kuunnellaan ja ymmärretään, ettemme ole mikään turha huutelijalauma. Haluamme oikeasti tilaa tälle kulttuurille ja tämmöiselle vapaalle tilalle.

Kiiskilä haluaa myös selventää, että asiat riitelevät, eivät ihmiset.

– Jos uutisoidaan, että joku ihminen ajaa jotain toista hanketta, mikä olisi tätä (meidän) hanketta vastaan, niin meillä ei ole ketään mitään henkilökohtaisesti vastaan. Me keskustellaan asiasta.