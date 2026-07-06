Tuulan Instagram-tililtä käy ilmi, että hän ja hänen puolisonsa viettivät hääjuhliaan.

Ensitreffit alttarilla -ohjelman kahdeksannelta, vuonna 2021 esitetyltä kaudelta tuttu Tuula ja hänen puolisonsa viettivät hääjuhliaan. Asia käy ilmi Tuulan Instagram-tililtä.

Tuula jakoi Instagram-tililleen kauniin kuvan, jossa hän ja hänen puolisonsa astelevat käsikkäin luonnon helmassa. Tuulalla on yllään valkoinen hääpuku ja kädessään kukkakimppu.

– Sinuun minä jään, Tuula kirjoittaa kuvan yhteydessä valkoisen sydänemojin kera.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Lisäksi Tuula jakoi Instagram-tarinaansa videon, jossa hän ja puoliso tanssivat toisiinsa nojautuen. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tuntia niiden julkaisusta.

Tuula ja hänen puolisonsa menivät naimisiin jo viime joulukuussa. Tuula kertoi tuolloin Instagramissa, että he sanoivat "tahdon" vain toistensa läsnäollessa, ja että häitä tanssittaisiin kesällä isommin.

Parin esikoinen syntyi keväällä.