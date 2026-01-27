Suomen miesten tennismaajoukkue ottelee Davis Cupia 7.–8. helmikuuta kohtaamalla vieraskentällä Hongkongin. Suomi on maajoukkueiden rankingissa huomattavasti vastustajaansa korkeammalla, mutta joutuu otteluun ilman Harri Heliövaaraa ja Emil Ruusuvuorta.

Nelinpelitähti Heliövaara jää pois aikataulukuvioiden sekä Australian avoimissa saamansa lievän vatsalihasvamman takia, Tennisliitto kertoi. Ruusuvuorella selkävamma estää vielä toistaiseksi pelaamisen.



– Tietysti heidät haluaisi aina joukkueeseen. Molemmat ovat edustaneet Suomea pitkään ja kunnialla, ja toivottavasti heidät nähdään taas pian tulevaisuudessa Suomi-paidassa, maajoukkuekapteeni Jarkko Nieminen totesi.



Niemisen nimeämässä joukkueessa ovat Otto Virtanen, Eero Vasa, Patrik Niklas-Salminen, Patrick Kaukovalta sekä maajoukkuedebyyttinsä saava 18-vuotias Linus Lagerbohm.



– Tämän hetken iskukykyisin joukkue valittiin, joka oli saatavilla. Jokainen yksilö otetaan ilolla vastaan ja tällä kokoonpanolla lähdetään matkaan tavoittelemaan voittoa Hongkongista, Nieminen päätti.