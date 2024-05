Pornovideo, miljoonien tv-sarja ja momager – näin Kardashian-Jennereistä tuli yksi maailman tunnetuimmista perheistä

Olipa kerran yhdysvaltalainen asianajaja ja liikemies Robert Kardashian (syntynyt 1944) ja seurapiirikasvo Kris Jenner (syntynyt 1955), jotka menivät naimisiin vuonna 1978. Parille syntyi neljä kaunista lasta: Kourtney (syntynyt 1979), Kim (syntynyt 1980), Khloé (syntynyt 1984) ja Rob (syntynyt 1987). Perhe asui Kalifornian Beverly Hillsissä.

Vuonna 1989 Robert Kardashianin ja Kris Jennerin avioliitto päättyi eroon. Kris oli pettänyt Robertia.

Krisistä alkoi hiljalleen kuoriutua bisnesnainen, sillä hän oli eron jälkeen taloudellisesti omillaan.

Kris meni naimisiin vuonna 1991 olympiaurheilija Bruce Jennerin (nykyisin Caitlyn Jenner) kanssa. Pari sai kaksi tytärtä: Kendallin (syntynyt 1995) ja Kylien (syntynyt 1997).

Vuosituhannen alussa Kardashianien perheen toiseksi vanhin tytär Kim työskenteli seurapiiritähti Paris Hiltonin assistenttina. Kaksikon työ- ja ystävyyssuhde kasvatti Kimin omaa tunnettuutta, kun hän muun muassa tallentui jatkuvasti paparazzikuviin Paris Hiltonin seurassa ja näkyi tämän tv-ohjelmassa The Simple Life.

Kim työskenteli lähivuosina myös muille kuuluisille henkilöille, kuten Lindsay Lohanille ja Brandy Norwoodille.

Kardashian-nimi oli saanut jo aiemmin osakseen julkisuutta, sillä perheen isä Robert Kardashian tunnettiin ex-urheilija ja näyttelijä O.J. Simpsonin hyvänä ystävänä. Erityistä näkyvyyttä Kardashian-nimi sai, kun Robert toimi osana Simpsonin lakimiestiimiä vuoden 1995 murhaoikeudenkäynnissä.

Vuonna 2003 Kardashianien maailma järkkyi, kuin isä Robert Kardashian menehtyi ruokatorven syöpään vain kaksi kuukautta sairauden diagnosoimisen jälkeen. Kris Jenner on myöhemmin kertonut, että Robertin pettäminen on hänen elämänsä suurin katumuksen aihe.

Lisää julkisuutta seksivideon avulla

Vuonna 2005 perheen vanhin tytär Kourtney korkkasi tv-uransa, kun hän tähditti Filthy Rich: Cattle Drive -tosi-tv-sarjaa, jossa julkisuudesta tuttujen henkilöiden varakkaat lapset työskentelivät karjatilalla Coloradossa.

Alkuvuonna 2007 Kimin ja hänen entisen kumppaninsa, laulaja Ray J:n vuonna 2003 kuvaama seksivideo vuoti julkisuuteen. Videon julkaissut Vivid Entertainment -pornoyhtiö väitti tuolloin hankkineensa videon kolmannelta osapuolelta miljoonalla dollarilla. Seksivideon myötä Kim nousi raketin lailla julkisuuteen ja Kardashianit maailmankartalle.

Kuka seksivideon, jonka myötä perhe-Kardashian sinkosi julkisuuteen, sitten vuoti? Se on edelleen mysteeri, jota on vuosien saatossa spekuloitu runsaasti. Vuonna 2016 kanadalainen journalisti Ian Halperin väitti kirjassaan lähteensä kertoneen hänelle, että Kris Jenner neuvotteli seksivideosta miljoonasopimuksen ja olisi näin ollen vastuussa siitä, että video näki päivänvalon. Kardashianit ovat kiistäneet väitteen.

Seksivideon toinen osapuoli Ray J puolestaan väitti Daily Mailille vuonna 2022, ettei seksivideo vuotanut julkisuuteen, vaan sen julkaiseminen oli hänen, Kimin ja Kris Jennerin yhteinen sopimus. Ray J:n mukaan idea videon julkaisemisesta oli hänen, sillä hän oli aiemmin nähnyt, miten Paris Hiltonin ja pokeripelaaja Rick Salomonin vuonna 2004 julkaistu seksivideo toi Hiltonille medianäkyvyyttä.

Ray J:n mukaan Kim sai Krisin järjestämään videon julkaisemisen Vivid Entertainmentin kautta. Lopullinen sopimus oli Ray J:n mukaan sekä hänen että Kimin allekirjoittama.

Vaikkei seksivideon julkaisijasta ollakaan koskaan saatu pomminvarmaa tietoa, on selvää, että suosiota tavoitellessaan Kardashianit eivät kaihtaneet keinoja. Esimerkiksi vuonna 2010 Kim oli New Yorkissa vihkimässä Charminin yleiset vessat käyttöön.

Kardashian-Jenner-perhe haki medianäkyvyyttä erilaisilla keinoilla. Vuonna 2012 Kim lanseerasi parfyymin, ja täysillä markkinoilla oli saatava huomiota jollain tavalla. Median haluttiin kiinnittävän parfyymiin huomionsa, ja niinpä sen lanseeraustilaisuudessa Kimin päälle heitettiin punaisella matolla jauhoja. Kimin ja hänen tiiminsä etukäteen suunnittelema jauhoepisodi sai kuin saikin rutkasti mediahuomiota.

Keeping Up with the Kardashians

Seksivideon julkaisemisen jälkimainingeissa, 14. lokakuuta vuonna 2007 E! -kanavalla alkoi Kardashian-Jennerin perheen elämästä kertova tosi-tv-sarja Keeping Up with the Kardashians. Sarja raotti verhoa perheen ylelliseen elämään ja heidän ongelmiinsa, kommelluksiinsa ja riitoihinsa. Keeping Up with the Kardashians -sarjaa kritisoitiin, mutta se takoi jo ensimmäisellä tuotantokaudella loistavat katsojaluvut. Niinpä sarja sai jatkoa ja perheen profiili kasvoi kasvamistaan.

Keeping Up with the Kardashians -sarjassa katsojat ovat päässeet näkemään perheen hyvinkin intiimejä hetkiä. Esimerkiksi sarjan neljännellä kaudella kuvausryhmä oli mukana taltioimassa Kourtneyn ja hänen silloisen kumppaninsa Scott Disickin esikoispojan Masonin syntymän.

Keeping Up with the Kardashians -sarjalla on ollut useita spin off -versioita: Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Kim Take Miami, Keeping Up With The Kardashians: The Wedding, jossa seurattiin Khloén ja hänen silloisen kumppaninsa Lamar Odomin matkaa alttarille, Kourtney and Kim Take New York, Khloe and Kourtney Take The Hamptons, Rob and Chyna sekä Life Of Kylie.

Kun Kim ja koripalloilija Kris Humphries menivät naimisiin vuonna 2011, tehtiin häistä valtava tv- ja mediaspektaakkeli. Kimin ja Krisin Keeping Up with the Kardashians -hääjaksoa seurasi televisioiden ääressä huikeat 10,5 miljoonaa ihmistä. Todellisuudessa pari oli avioitunut jo 7 viikkoa ennen tv:ssä esitettyä hääspektaakkelia.

Kim haki avioeroa Kris Humphriesista vain 72 päivää häiden jälkeen. On arvioitu, että perhe tienasi avioliittoon liittyneillä sopimuksilla 18 miljoonaa dollaria.

Avioeron hakemisen jälkeen Kimiä sekä koko Kardashianien perhettä alettiin syytellä huijareiksi. Moni uskoi, että häät olivat vain ja ainoastaan julkisuustemppu. Kohun myötä Kardashianien tv-ohjelman katsojaluvut romahtivat, ja osa vaati jopa ohjelman lopettamista.

Pian otsikoihin kuitenkin nousi huijarikohun sijaan uusi uutinen: Kim alkoi seurustella rap-artisti Kanye Westin kanssa.

Kanye oli paitsi kuuluisa rap-artisti, myös tunnettu henkilö muotimaailmassa. Kimin ja Kanyen parisuhteen myötä Kimistä tuli tuttu kasvo korkean profiilin muotinäytösten eturiveissä. Kimin nousu osaksi muotieliittiä merkitsi käännekohtaa koko perheelle, eikä heidän vaikutusvaltaansa voitu enää sivuuttaa.

Kimin ja Kanyen esikoistytär North West syntyi kesäkuussa 2013. Parin häitä tanssittiin Italiassa vuonna 2014. Kimin ja Kanyen, parisuhdenimeltään Kimyen, liitto oli tuottelias: Kanye nostatti Kimin julkista profiilia, kun taas Kim toi Kanyen elämään vakautta sekä täysin uudenlaisen yleisön.

Parille siunaantui Northin jälkeen vielä kolme lasta: Saint, 8, Chicago, 6, sekä Psalm, 4.

Bisneskuviot ja miljoonien dollarien momager

Vuonna 2014 Kim solmi senastisen elämänsä rahakkaimman diilin mobiilipelejä kehittävän ja julkaisevan Glu Mobile -teknologiayrityksen kanssa, kun Kim Kardashian: Hollywood -mobiilipeli julkaistiin iOSille ja Androidille. Peli ladattiin ensimmäisen kahden vuoden aikana 45 miljoonaa kertaa, ja Forbesin arvion mukaan Kim tienasi samassa ajassa 45 miljoonaa dollaria.

Kardashianeita on tituleerattu markkinointineroiksi. Perhe on ollut vuosien saatossa sujuvasti erilaisten somepalveluiden aallonharjalla, jossa heidän on ollut mahdollista luoda trendejä ja suunnata markkinointia suoraan faneilleen.

Sisarusten taustalla on vaikuttanut alusta saakka heidän "momagerinsa", eli äitinsä ja managerinsa Kris Jenner, joka on tehnyt tyttäristään multimiljonäärejä. Esimerkiksi Kimin mennessä naimisiin Kris Humphriesin kanssa myi Kris Jenner parin hääkuvat People-lehdelle väitetysti 1,5 miljoonalla dollarilla.

Kris käytännössä pyörittää Kardashian-Jenner-klaanin bisneskuvioita. Lisäksi Keeping Up with the Kardashians -sarja, jonka kautta perhe nousi valtavaan suosioon, syntyi hänen ideastaan.

Oli selvää, että Kardashianit hyötyivät rahallisesti valtavasta fanikunnastaan. Sen tajusi kenties kaikkein parhaiten sisaruksista nuorimmaisin, Kylie.

Kyliesta, joka tunnettiin aiemmin vain perheen nuorimpana sisarena, kuoriutui ajan saatossa etenkin nuorten tyttöjen idoli. Kylien muuttunut ulkonäkö ja erityisesti hänen huulensa, joita oli selkeästi täytetty, nousivat laajasti keskustelunaiheeksi vuonna 2015. Perhe päätti kääntää Kylien huuliin kohdistuneen julkisen keskustelun ja kiinnostuksen rahaksi, ja niin Kylie alkoi kehitellä omaa huulipunalinjastoaan.

Kylie loi kohinaa huulipunalinjastonsa lanseeraamisen ympärille esitellen tuotteita miljoonien seuraamilla Instagram- ja Snapchat-tileillään. Kun Kylie Lip Kits -huulipunat sitten julkaistiin, myytiin ne minuuteissa loppuun verkosta.

– Kylie, taisit juuri luoda imperiumin, Kris Jenner lausui tyttärelleen Keeping Up With the Kardashians -jaksossa, kun Kylie ja muu tiimi seurasivat, miten huulipunat myytiin loppuun vain minuutteja niiden lanseeraamisen jälkeen.

Mallisto laajeni sittemmin Kylie Cosmetics -kosmetiikkabrändiksi, joka on tehnyt Kyliestä multimiljonäärin.

Tänä päivänä Kylien Kylie Cosmetics -brändi on laajentanut myös ihonhoitoon keskittyvään Kylie Skin -merkkiin sekä lapsille iho- ja hiustuotteita valmistavaan Kylie Baby -merkkiin.

Kimin tämänhetkisiä yrityksiä ovat puolestaan Skims, joka alkoi alusvaatemallistona ja on sittemmin laajentanut myös muihin vaatteisiin, sekä kosmetiikkaa valmistava SKKN BY KIM, joka perustettiin hänen aiemman kosmetiikkayrityksensä KKW Beautyn tilalle.

Kendall tahkoo huippumallintöiden lisäksi rahaa tequilaa valmistavalla 818 Tequila -yrityksellään, ja Kourtney puolestaan omistaa lisäravinteita valmistavan Lemme-yrityksen sekä elämäntapavinkkejä tarjoavan Poosh-yrityksen. Khloélla taas on oma vaatebrändi Good American.

Kimin avioero ja perheen uusi tv-sarja

Kim haki avioeroa Kanyesta vuonna 2021, ja parin avioeroprosessi tuli päätökseensä loppuvuonna 2022. Parin vaikeudet olivat alkaneet jo vuosia aikaisemmin, ja heidän ympärillään oli vellonut erohuhujakin. Kesällä 2020 Kim otti sosiaalisessa mediassa kantaa miehensä mielenterveyteen sekä tämän erikoisiin someulostuloihin, joissa tämä muun muassa väitti Kimin ja Kris Jennerin yrittäneen ”vangita hänet kuten Get Out -elokuvassa”. Tuolloin Kim puhui ensimmäistä kertaa julkisuudessa Kanyen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä.

Syksyllä 2020 Kardashian-Jenner-perhe myös ilmoitti, että Keeping Up with the Kardashians -sarja tulee päätökseensä. Sarjan viimeinen jakso esitettiin 20. kesäkuuta 2021.

Perhe teki sarjalla miljoonia ja taas miljoonia dollareita. Vuonna 2017 The Hollywood Reporter kertoi, että E! -kanava suostui vuonna 2015 peräti 80 miljoonan dollarin sopimukseen, jotta Keeping Up with the Kardashians -sarja jatkuisi 14. tuotantokauteen saakka. Sopimuksen solmimisen aikaan vuonna 2015 sarjasta oli meneillään 10. tuotantokausi, ja sen 14. tuotantokausi päättyi vuonna 2018. Kardashian-Jennerit siis kotiuttivat The Hollywood Reporterin raportoiman summan, 80 miljoonaa dollaria, noin kolmessa vuodessa.

Vuonna 2017 Variety uutisoi, että E! -kanava jatkoi sopimustaan Keeping Up with the Kardashians -sarjasta. Lehden sisäpiirilähde kertoi tuolloin, että sopimusta oli jatkettu vuoteen 2020 saakka, ja että sen arvo oli "alle 100 miljoonaa dollaria". TMZ puolestaan uutisoi tuolloin, että summa olisi ollut hulppeat 150 miljoonaa dollaria.

Keeping Up with the Kardashians -sarjan päättyminen ei suinkaan tarkoittanut perheen tosi-tv-elämän olevan ohi. Perhe oli nimittäin solminut yli 100 miljoonan dollarin sopimuksen Disneyn kanssa, ja huhtikuussa 2022 alkoi heidän uudistettu tv-sarjansa The Kardashians.

The Kardashians -sarja on hyvin samankaltainen kuin edeltäjänsä. Siinä katsoja pääsee seuraamaan samoja, Keeping Up with the Kardashians -sarjasta tuttuja teemoja: Perheen iloisia ja surullisia edesottamuksia, ongelmia, riitoja, ihmissuhdekuvioita, matkoja, työtä ja huvia.

Uuden sukupolven Kardashian-Jennerit

Vuosien saatossa Kardashian-Jenner-klaani on kasvanut uusilla tulokkailla. Kourtneylla ja hänen ex-kumppanillaan Scott Disickillä, joka hänkin on tuttu naama Keeping Up with the Kardardashians- ja The Kardashians -sarjoista, on kolme lasta, Mason, 14, Penelope, 11, ja Reign, 9. Kourtney sai neljännen lapsensa Rockyn marraskuussa 2023. Rocky-pojan isä on Kourtneyn nykyinen aviomies Travis Barker.

Khloélla on kaksi lasta, True, 5, ja Tatum, 1, ex-kumppaninsa Tristan Thompsonin kanssa. Kyliella on kaksi lasta, Stormi, 6, ja Aire, 2, ex-kumppaninsa Travis Scottin kanssa.