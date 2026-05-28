Kiistelty välikohtaus yhdysvaltalaiseläintarhassa on syöpynyt meemikansan mieliin.
Harambe-gorillan kuolemaa yhdysvaltalaisessa eläintarhassa muistellaan yhä kymmenen vuotta tapahtuneen jälkeen.
Asetelma videolla on hurja. Suurikokoinen urosgorilla liikehtii ripeästi ja roikottaa mukanaan aitaukseen pudonnutta pientä ihmislasta.
Eläintarhan henkilökunnan oli tehtävä valinta.
Lopulta pikkupoika selvisi tilanteesta aivotärähdyksellä.
Luoti teki sen sijaan lopun Harambe-nimisestä 17-vuotiaasta gorillasta.
Eläintarhan henkilökunta ampui Harambe-gorillan. Tapaus käynnisti vilkkaan keskustelun ja sai mediahuomiota Suomea myöten.EPA
Syyllisestä kiivasta keskustelua
Päivälleen kymmenen vuotta sitten, 28. toukokuuta vuonna 2016 Cincinnatin eläintarhassa Ohion osavaltiossa tapahtunut välikohtaus nousi otsikoihin maailmalla.
Niin myös Suomessa: MTV Uutisetkin julkaisi