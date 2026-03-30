HPK on aloittanut Tappara-puolivälieräsarjan toisen ottelun erinomaisesti.
Ensimmäisen ottelun niukasti hävinnyt HPK tuli kotiyleisönsä edessä avauserään hurjalla intensiteetillä ja Tappara oli paikoin vaikeuksissa. Vahva rynnistys tuotti tulosta vajaan kahdeksan minuutin pelin jälkeen, kun Sami Päivärinta naulasi kiekon ylivoimalla verkkoon hienon kuvion päätteeksi.
Toisessa erässä HPK iski jo toistamiseen, kun Olli Korhonen runnoi pelivälineen rysään.
Ottelu on toisessa erässä tilanteessa 2–0.