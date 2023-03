Kuinka paljon kofeiinia energiajuomissa saa olla? Kauppojen hyllyillä ollaan jo äärirajoilla

Energiajuomatölkissa voi olla jopa noin 60 milligrammaa sadassa millilitrassa, mikä tarkoittaa noin 200 milligrammaa kofeiinia tavallisessa virvoitusjuomatölkissä. Suhteessa tujuimpia juomia edustavat erilaisina "treenishotteina" markkinoitavat pienet, noin 60 millilitran juomat, joissa on 200 milligrammaa kofeiinia. Se tarkoittaa yli 333 millilitraa kofeiinia sataa litraa kohden.

Se on verrattain paljon, sillä 1,25 desilitran kupissa suodatinkahvia on Ruokaviraston mukaan kahvin vahvuudesta riippuen noin 60–135 milligrammaa kofeiinia.

Millainen on energiajuoman maksimiraja?

Voisiko markkinoille sitten tuoda miten vahvan energiajuoman tahansa? Ruokaviraston mukaan absoluuttista maksimia ei ole, mutta käytännössä nyt markkinoilla kofeiinin määrä on vedetty aika lailla tappiinsa.

Kofeiinille ei ole elintarvikelainsäädännössä määritelty enimmäismäärää. Samalla laki kuitenkin velvoittaa, että kaikkien elintarvikkeiden, energiajuomat mukaan luettuna, on oltava turvallisia. Vastuu on elintarvikealalla, yhtä lailla valmistajilla ja maahantuojilla kaikissa elintarvikkeen tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa.

– Näin ollen elintarvikealan yrityksen on varmistuttava muun muassa myös, että markkinoille saatetut energiajuomat ovat turvallisia muun muassa niiden kofeiinipitoisuuden osalta, Ruokavirastosta kerrotaan sähköpostitse.

Kofeiinin turvasuosistus: Maksimissaan 200 milligrammaa kerralla, 400 milligrammaa päivässä

Mikä sitten on turvallinen määrä kofeiinia? Ruokavirasto viittaa tässä auktoriteettina Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tieteelliseen lausuntoon kofeiinista. Sen perusteella Ruokavirasto on myös tehnyt arviot kofeiinin ja energiajuomien turvallisesta käytöstä.

Siinä muun muassa katsotaan, että aikuisille turvallisen kofeiinin saannin raja on 400 milligrammaa päivässä ja 200 milligrammaa kerralla. Se sattuu olemaan tiettävästi suurin määrä kofeiinia, mitä vahvimmissa kofeiinituotteissa on tölkeittäin kaupan.

Ruokavirastolla on tiukemmat suositukset raskaana oleville tai imettäville. Lisäksi se katsoo, että 3–18 vuotiaiden on turvallista nauttia päivässä 3 milligrammaa painokiloa kohden. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että 60-kiloinen nuori voisi nauttia päivässä maksimissaan yhden 180 milligrammaa sisältävän energiajuoman.

Tuttu energiajuoma kokeili vahvempaa versiota

Syksyllä vuonna 2022 Sinebrychoff toi markkinoille sesonkimauksi Battery Extend -juoman, joka sisälsi 198 milligrammaa kofeiinia, eli kaksinkertaisen määrän kofeiinia tavanomaiseen Battery-juomaan verrattuna. Yrityksestä muistutetaan, että markkinoilla on muitakin vastaavan määrän kofeiinia sisältäviä juomia.

– Extendillä haluttiin vastata syys- ja talviaikana hieman korkeamman kofeiinin kysyntään, markkinoilla on muitakin energiajuomia, joiden vakituisessa valikoimassa on vastaavia määriä kofeiinia. Battery-energiajuomia juovat etupäässä aikuiset, jotka hakevat suuremmalla kofeiinimäärällä piristystä. Nimenomaan aikuisilla on kysyntää tuplamäärälle kofeiinia, energiajuomista, vesistä ja virvoitusjuomista vastaava markkinointijohtaja Mikko Tuovio Sinebrychoffilta kertoo sähköpostitse.