Saab toimittaa Ukrainaan 16 hävittäjää.
Saab on allekirjoittanut Ruotsin puolustusmateriaalihallinnon (FMV) kanssa sopimuksen 16 Gripen E -hävittäjän toimittamisesta Ukrainaan.
Sopimuksen arvo on noin 24,6 miljardia Ruotsin kruunua, ja tilaus kirjataan Saabin tilauskantaan vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä. Saabin toimitukset FMV:lle on määrä toteuttaa vuosina 2029–2030.
Sopimus kattaa 16 Gripen E -hävittäjän lisäksi varaosia sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja varusteita.
Toukokuussa uutisoitiin Ukrainan saavan Ruotsilta käyttöönsä 16 vanhemman mallin Gripen-hävittäjää. Tuolloin Ukraina kertoi myös aikeistaan ostaa 20 uutta hävittäjää.