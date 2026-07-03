Portugalin maajoukkue juhlisti Kroatia-voittooaan MM-kisoissa koskettavalla tavalla.
Portugali eteni neljännesvälieriin kukistamalla Kroatian 2–1.
Voittonsa jälkeen Portugali muisti koskettavasti viime vuonna kuollutta joukkuetoveriaan Diogo Jotaa. Jotan traagisesta kuolemasta tulee tänään perjantaina kuluneeksi tasan vuosi.
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Cristiano Ronaldo jakoi Instagram-tilillään joukkuekuvan, jossa Ronaldo pitelee Jotan pelinumerolla 21 varusteltua paitaa.
– Tämä voitto on meille, Diogolle ja Portugalille, Ronaldo kirjoittaa kuvatekstissään.
Ronaldo piti ottelun jälkeen Jotan paitaa myös yllään. Tv-kamerat tallensivat hetken, kun Ronaldo lähetti Jotalle terveiset taivaaseen. Kuvista näkyy myös selvästi, kuinka joukkuetoverin muistaminen sai Ronaldon liikuttumaan.
Portugalin pelaajat ovat pitäneet koko kisojen ajan ranteessaan ranneketta, joka on omistettu Jotan muistolle.
Joukkueen turnaus jatkuu neljännesvälierissä Espanjaa vastaan.
Portugalin pelaajat ovat pitäneet Diogo Jotalle omistettua ranneketta kädessään läpi turnauksen.2026 FIFA