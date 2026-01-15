Iranissa vangittua mielenosoittajaa Erfan Soltania ei ole tuomittu kuolemaan eikä häntä olla teloittamassa, maan oikeuslaitos kertoo.
Soltania syytetään Iranin islamilaisen järjestelmän vastaisesta propagandasta ja kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta. Iranin mukaan näistä rikoksista määrätään vankeusrangaistus, jos Soltani tuomitaan.
Sekä kansalaisjärjestöt että Yhdysvallat olivat sanoneet, että Soltania uhkaa välitön teloitus. Yhdysvallat on uhannut reagoivansa, jos protestoijia teloitetaan Iranissa.