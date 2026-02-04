Tunnetko runebergintorttujen historian?
Helmikuussa vietetään kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runebergin päivää. Juhlapäivään, 5.2, ja sen ympärille kuuluvat tietysti nimikkoleivokset, runebergintortut. Viiden jälkeen -ohjelma kävi Porvoossa selvittämässä tarkemmin hittitorttujen historiaa.
Sitkeä harhaluulo torttujen alkuperästä
Suomessa vallitsee sitkeä harhaluulo torttujen alkuperästä. Moni yhdistää ne ensimmäisenä kirjailijavaimo Fredrika Runebergiin, mutta hän ei todellisuudessa ollut leivonnaisen keksijä.
– Porvoossa ollut Asteniuksen leipomo. Tämä Astenius on opiskellut Pietarissa ja mahdollisesti sieltä tuonut leivoksen mukanaan. Runeberg on siihen kovasti ihastunut heti silloin 1840-luvulla, kun niitä on ruvettu myymään, J.L. Runebergin kodin yleisötyövastaava Laura Svärd kertoo.
Alkuperäistä Asteniuksen reseptiä ei valitettavasti ole säilynyt.