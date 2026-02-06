Marimekon edesmenneen omistaja Kirsti Paakkasen yli 2 000 esineen huutokauppa alkoi tällä viikolla.
Chanelia, Dioria, Jukka Rintalaa ja muutama Marimekkokin roikkuu siististi henkarissa. Laukut on aseteltu vitriinikaappiin.
Helsingin Etelärannassa avautuu huone, johon on koottu edesmenneen Marimekon omistajan, Kirsti Paakkasen omaisuutta. Tällä viikolla avattiin huutokauppa, jossa muotiyrittäjän asusteet etsivät uusia omistajia.
Huutokaupan kokoelma koostuu Paakkasen vaatteista, luksuslaukuista, kengistä ja iltapuvuista. Arvoa kokoelmalla on ainakin satoja tuhansia euroja, ellei enemmänkin.
– Kirsti on satsannut tähän miljoonia, sanoo huutokaupan järjestävän Stockholms Auktionsverketin taideasiantuntija Helena Laakso.
Harvinainen huutokauppa
Huutokaupattavaa tavaraa on niin paljon, että se täytyy pitää kolmessa erässä. 2 000 tuotteesta nyt on myynnissä reilut 400.
Huutokaupattavaan kokoelmaan kuuluu useita Kirsti Paakkasen yllä nähtyä iltapukuja Linnan juhlissa.
Kyseessä on erittäin harvinainen kokoelma jopa Euroopan, puhumattakaan Suomen mittakaavassa.
– Sellainen, joka on näin kattava, jossa on kenkiä, laukkuja ja vaatteita 80-luvulta saakka, niin ei ole Suomessa, Laakso lisää.
Yksi arvokkaimmista kokoelman esineistä lienee Chanelin Ice Cube -käsilaukku, jota myydään tällä hetkellä jopa lähes 24 000 euron hintaan käytettynä toisessa verkkokaupassa.