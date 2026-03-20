F1-talli Aston Martinin tallipäällikön vaihdosta koskeva uutinen ei toistaiseksi vaikuta Audin tilanteeseen.
Autosport uutisoi torstaina, että tällä kaudella tallipäällikkönä aloittanut Adrian Newey on astumassa sivuun johtopaikalta.
Lue myös: Autosport: Adrian Newey eroaa – F1-talli kiistää
Lehden tietojen mukaan tilalle havitellaan Audin nykyistä tallipäällikköä Jonathan Wheatleya. Neweyn on määrä jatkaa Aston Martinin teknisenä asiantuntijana. Talli kiisti uutisen pian sen julkaisun jälkeen.
Torstaina myös Audi julkaisi lyhyen tiedotteen Wheatleyn nimen nousemisesta esiin.
– Olemme tietoisia viimeaikaisista mediatiedoista. Mitään virallista päivitystä ei meidän puoleltamme ole tällä hetkellä saatavilla, emmekä kommentoi spekulaatioita, Audi kertoi medialle ohjaamassaan viestissä.
The Race -sivusto uutisoi, että entistä Red Bullin urheilujohtajaa Wheatleya siirrossa houkuttelisi paluu Britanniaan työskenneltyään vain vuoden Audin taustalla toimivan Sauberin tehtailla Sveitsissä. Aston Martinin toimitilat sijaitsevat vain kivenheiton päässä Red Bullin tehtaista Silverstonessa.
Sivusto arvioi myös, että Wheatleyn sopimuksessa on todennäköisesti pikasiirron estävä karenssipykälä. Näin ollen Aston Martinin olisi todennäköisesti löydettävä Neweyn korvaaja kauden lopun kisoihin tiiminsä sisältä.