Nainen on ollut kateissa maanantaista lähtien.
Poliisi pyytää havaintoja kateissa olevasta naisesta Seinäjoella.
Nainen on nähty viimeksi maanantaina 8. kesäkuuta kello 10 aikaan.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.
Nainen on ollut kateissa maanantaista lähtien.
Poliisi pyytää havaintoja kateissa olevasta naisesta Seinäjoella.
Nainen on nähty viimeksi maanantaina 8. kesäkuuta kello 10 aikaan.
Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.
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