Britannian pääministerin huhutaan eroavan tehtävästään.
Brittiläinen Observer uutisoi, että Britannian pääministerin Keir Starmerin odotetaan jättävän eroilmoituksensa huomenna maanantaina.
Observerin mukaan Starmer laatii parhaillaan aikataulua eronsa toteuttamiseksi hallitusti.
Syyksi Starmerin aikeille esitetään lukuisten keskusteluiden seurauksena syntynyttä johtopäätöstä oman aseman heikentymisestä.
Starmerin kerrotaan käyneen edellä mainittuja keskusteluita hallituksen ministerien, Downing Streetin neuvonantajien, ammattiliittojen sekä puolueen lahjoittajien kanssa.
Viimeksi eilen uutisoitiin, että kasvava määrä Britannian työväenpuolueen kansanedustajia kehottaa Starmeria luopumaan paikastaan puolueen puheenjohtajana. Tämä merkitsisi samalla pääministerin tehtävän jättämistä.
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Epäsuosion syyt
Starmerin epäsuosio on kasvanut keväästä lähtien, kun työväenpuolue kärsi tappiot alue- ja paikallisvaaleissa.