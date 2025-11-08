Maajussi-Tuomas ja Jonna tutustuivat toisiinsa Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa seurattiin maajussi-Tuomaksen ja puolisoehdokas Jonnan rakkaustarinan kehittymistä. Suhde eteni salamavauhtia ja pian kuvausten jälkeen Jonna muutti Tuomaksen luo.

Tuomas kertoi MTV Uutisten haastattelussa tunteneensa Jonnaa kohtaan rakkautta ensisilmäyksellä. Pariskunta on viettänyt kuvausten jälkeen aikaa yhdessä Tuomaksen tilalla, jotta uteliaille silmäpareille suhde ei paljastuisi liian aikaisin.

– Ei ole oikein voinut käydä missään. Lähipiiri tietää, että ollaan yhdessä. Vähän jännittää mennä yhdessä yleisille paikoille, koska siellä saattaa joku tuntea ja tuijottaa. Julkisuus kestää aikansa, mutta hiljalleen se rupeaa häipymään. Meidän yhteiselomme ja rakkautemme jatkuu.