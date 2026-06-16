Tutkituista uimapaikoista vain kolme oli laaduiltaan huonoja.
Lähes 85 prosenttia Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia, kertoo Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti.
Tutkituista 304 uimarannasta ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja.
Laadukkaat uimavedet ovat Euroopan laajuinen ilmiö, sillä 85 prosenttia arvioiduista uimapaikoista määriteltiin erinomaisiksi. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta.