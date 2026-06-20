Kiinteistöjohtaja: Juuri tarkastettu turmaparveke oli täysin kunnossa

– Tarkastuksen yhteydessä kiinteistön Tikkurilantien puoleisissa neljässä parvekkeessa havaittiin puutteita. Puutteet käytiin läpi lasitusurakoitsijan kanssa, ja nämä neljä parveketta asetettiin käyttökieltoon odottamaan korjaustoimenpiteitä, Räsänen sanoo.

– Raportin mukaan onnettomuushuoneiston parvekkeessa ei havaittu puutteita. Parvekkeesta ei löytynyt puutteita kaiteen kiinnityksessä, eikä kaidelaseissa. Myös vaakatiivisteiden kunto todettiin hyväksi, Räsänen kertoo.

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