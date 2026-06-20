Osassa turmatalon parvekkeista oli todettu puutteita. Onnettomuusparvekkeen oli kuitenkin todettu olevan kunnossa.
Vantaan turmaparvekkeen oli todettu olevan kunnossa tarkastuksessa kesäkuun alussa, rakennuksen omistava LähiTapiola kertoo.
Noin 30-vuotias mies kuoli juhannusaattona hieman iltayhdeksän jälkeen pudottuaan parvekkeelta Tikkurilassa, Vantaalla.
LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen kertoo MTV Uutisille, että kiinteistön parvekkeet oli tarkastettu 8.6. Parvekkeet tarkasti silloin riippumaton asiantuntijataho.
– Raportin mukaan onnettomuushuoneiston parvekkeessa ei havaittu puutteita. Parvekkeesta ei löytynyt puutteita kaiteen kiinnityksessä, eikä kaidelaseissa. Myös vaakatiivisteiden kunto todettiin hyväksi, Räsänen kertoo.
Osassa parvekkeita havaittiin korjaustarpeita.
– Ne (korjaustarpeet) eivät tarkastuksen tehneen asiantuntijan mukaan olleet laadultaan sellaisia, että olisivat edellyttäneet parvekkeiden käyttökieltoa, Räsänen sanoo.
Kiinteistössä oli tehty myös keväällä erillinen 10-vuotistarkastus.
– Tarkastuksen yhteydessä kiinteistön Tikkurilantien puoleisissa neljässä parvekkeessa havaittiin puutteita. Puutteet käytiin läpi lasitusurakoitsijan kanssa, ja nämä neljä parveketta asetettiin käyttökieltoon odottamaan korjaustoimenpiteitä, Räsänen sanoo.
Kiinteistön kaikki parvekkeet on toistaiseksi asetettu käyttökieltoon. Kiellon kestosta ei Räsäsen mukaan ole tietoa.
Räsänen halusi MTV Uutisten välityksellä esittää osanotot kuolleen miehen läheisille.
– Tapaturma on järkyttänyt meitä kaikkia.
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