Brittihovilta nostalginen muistelu kuningatar Elisabetista ja prinssi Philipistä

Brittikuninkaalliset ottavat osaa vuosisatoja vanhaan perinteeseen.

Isossa-Britanniassa kuninkaalliset osallistuvat maanantaina 16. kesäkuuta Garter Day -juhlapäivän paraatiin, jonka takana on 1300-luvulla perustettu sukkanauharitarikunta.

Paraatia varten kuninkaalliset pukeutuvat perinteisesti kunniamerkkeihin, samettiviittoihin sekä näyttäviin sulkakoristeisiin hattuihin.

Brittihovi julkaisi paraatipäivänä Instagram-tilillään päivityksen, joka pitää sisällään otoksia kuninkaallisista kyseisenä juhlapäivänä vuosien varrella.

Kuvista ensimmäinen on nostalginen otos vuosien takaa, sillä mustavalkoisessa kuvassa nähdään nuori kuningatar Elisabet ja prinssi Philip.

Prinssi Philip menehtyi vuoden 2021 huhtikuussa, kuningatar Elisabet vuoden 2022 syyskuussa.

Julkaisun muissa kuvissa on lisää otoksia vuosien varrelta muistakin brittikuninkaallisista.

– Tapahtuma on yksi kuninkaallisen kalenterin perinteisimmistä seremonioista. Kuningas ja ritarit kulkevat Windsorin linnan pihamaalla ylväässä samettipuvussa, kiiltävissä tunnuksissa ja höyhenpäähineissä. Ritarikunnan perusti lähes 700 vuotta sitten keskiajalla kuningas Edward III. Kuningas Edward oli niin innostunut tarinoista kuningas Arthurista ja pyöreän pöydän ritarien ritarillisuudesta, että hän perusti oman kunnianarvoisten ritarien ryhmän (The Order of the Garter Order), hovin julkaisussa kerrotaan päivästä.

Tänä vuonna paraatia johtaa kuningas Charles puolisonsa kuningatar Camillan kanssa. Hovin mukaan ainoastaan Charles voi monarkkina myöntää ritarikunnan jäsenyyden ja hänen lisäkseen ritarikunnassa on ainoastaan 24 täysivaltaista jäsentä.

Tällä hetkellä ritarikuntaan kuuluvat muun muassa Charlesin esikoinen prinssi William sekä Charlesin sisarukset prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward. Charlesin kuopus prinssi Harry ei kuulu eikä ole kuulunut kyseiseen ritarikuntaan.

Muiden maiden kuninkaallisista ritarikuntaan kuuluvat esimerkiksi Tanskan entinen kuningatar Margareeta, Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja Espanjan nykyinen kuningas Felipe sekä entinen kuningas Juan Carlos.