Erika, 14, joutui lopettamaan rakkaan harrastuksensa – nuorille on tarjolla vähän uusia urheiluharrastuksia

3:14 Kuinka vaikeaa nuorten on aloittaa urheiluharrastus ilman kokemusta?

Julkaistu minuutti sitten

MTV UUTISET – Pihla Roiha, Jasmin Zidan – Nuorten Ääni- toimitus

Nuorisotutkimusseura kertoo, että nuorille aikuisille ja aikuisille tarjotaan kevyempää urheiluharrastusmahdollisuutta. Nuorten ryhmät ovat usein intensiivisiä ja ne vaativat jo harrastajilta osaamista. Nuoren on vaikeaa löytää urheiluharrastusta aloittelijatasolta. Nuorten Ääni - toimituksen selvityksestä ilmenee, että usein heille tarjotaan mahdollisuus osallistua joukkueeseen, jossa on sekaisin eri-ikäisiä ja -tasoisia harrastajia. Kevyempään aloittelijatason ryhmään ei usein pääse. Samaa kertoo myös nuorisotutkimusseura. Tutkija Antti Kivijärvi kertoo, että nuoruusvuosien jälkeen harrastusten aloittaminen vaikeutuu entisestään. Moni liikuntaharrastus on kilpailukeskeistä, ja mukaan pääseminen vaatii usein pitkää taustaa lajissa. Rennompia ryhmiä on tarjolla niukemmin, mikä osaltaan selittää harrastamisen hiipumista teini-iän jälkeen. Nuorille aikuisille löytyy kuitenkin nuoria enemmän kevyempiä, niin sanottuja höntsäryhmiä, joissa osallistumisen kynnys on matalampi. Lue lisää: Kilpailu lasten urheilussa puhuttaa – asiantuntija keskittyisi muuhun "Se oli hankalaa" 15-vuotias Erika Syrjälä harrasti tanssia kolme vuotta. Syrjälän oli kuitenkin pakko lähteä harrastusryhmästään laajan ikähaarukan takia. – Se oli tosi sekalaista, varsinkin kun me käytiin siinä ryhmässä kisoissa. Oli hankalaa yrittää tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, kun kaikki olivat niin eri ikäisiä, Syrjälä selostaa. Syrjälän ryhmässä toimi samanaikaisesti 15- sekä 9-vuotiaita, ja siitä väliltä. Syrjälä toivookin, että tulevaisuudessa enemmän aloittelijatason ryhmiä perustettaisiin, jotta tällaisilta tilanteilta voitaisiin välttyä.

Erika Syrjälä joutui luopumaan harrastuksestaan. Kuva: Aleksei Pribolovski.

Harrastipa nuori nuorempien tai vanhempien kanssa se voi silti tuntua epämukavalta, jos osallistujien taitotaso vaihtelee.

Pesäpalloseuran Puna-Mustan valmentaja Henri Häkkilä kertoo, että harrastuksessa pysyminen vaati sinnikkyyttä, jos aloittelijana harrastaa osaavien pelaajien kanssa.

– Minulla on tässä historian aikana ollut monta vähän niin "vanhemmalla" iällä aloittanutta. Se on aika paljon henkilöstä itsestä kiinni, että onko hän siinä sitten pysynyt kuinka kauan.

Uudet tuttavuudet jännittävät

Nuorisotutkimusseura kertoo, että joukkueiden puutteen lisäksi nuori saattaa jättää uuden urheiluharrastuksen aloittamatta myös silloin, jos joukkueessa ei ole ennestään kavereita.

Jalkapalloseura HJK:n yhteiskuntavastuupäällikkö Timo Muurinen kertoo ymmärtävänsä hyvin sitä, että harrastuksen aloittaminen voi tuntua hankalalta, jos joukkueessa ei ole vaikkapa kavereita tai tuttuja.

Muurisen mukaan HJK:ssa on erityisen hyvä tilanne joukkueiden suhteen, ja nuorella on mahdollisuus päästä aloittamaan jalkapalloharrastuksen aloittelijatasolta oman ikäistensä

kanssa.

Hän painottaa, että heillä on ammattitaitoisia valmentajia, jotka yrittävät tehdä aloittamisesta mahdollisimman helppoa. Muurinen on myös sitä mieltä, että nuorena aloitetaan uusia harrastuksia liian harvoin.

Kirjoittaja kuuluu Nuorten Ääni -toimitukseen, joka tuo nuorten näkökulmia esille mediassa.

