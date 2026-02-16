Dora Palmroos koki kovaa huolta, kun hänen ja hänen puolisonsa Joey Palmroosin lapsi joutui parin päivän sisällä kolme kertaa sairaalahoitoon.

Elokuvatuottaja Dora Palmroos kertoo Instagram-julkaisussaan kokeneensa viime viikolla elämänsä kenties hirveimmät pari vuorokautta, kun sairastelu vei hänen ja hänen puolisonsa Joey Palmroosin lapsen kolme kertaa päivystykseen.

Tilanne herätti äidissä valtavaa huolta.

– Ensimmäisellä kerralla terveysasemalta lähtö tuli ambulanssilla sairaalaan ja se huoli omasta lapsesta oli jotain mitä toivoo, ettei tarttis koskaan kokea uudestaan. Hoidosta huolimatta jouduttiin palaamaan sairaalaan vielä kahteen kertaan ja keskellä yötä, Dora kirjoittaa julkaisussaan.

Dora kertoo olleensa samaan aikaan myös itse "täysin sänkypotilaana" ja joutuneensa hänkin käymään lääkärin pakeilla sairastelun vuoksi.

– Huonoa tuuria oli myös siinä, että Joeylla sattui just näihin pariin vuorokauteen duunireissu ja itsellä oli edelleen kova kuume, eikä parina yönä tullut nukuttua ollenkaan. Oma vointi tuntui kuitenki kokoajan toissijaselta, kun oli niin kova huoli toisesta, hän kertoo julkaisussaan.

Vaikkei yhtä kovaa sairastelua ole Doran mukaan heidän perheessään aiemmin koettu, on tilanne nyt jo rauhoittunut ja paranemaan päin.

– Viikkojen sairastelut tuntuu nyt ikuisuudelta ja osaa taas ihan uusin silmin arvostaa sitä, kun ollaan kaikki taas jossain kohtaa terveinä ja ylipäätään olla kiitollinen, että ollaan kaikki muuten ihan perusterveitä, eikä terveydestä tarvitse kantaa huolta osana jokapäivästä arkea, hän kirjoittaa.

Dora kertoo huolta herättäneistä vuorokausista mustavalkoisen videon yhteydessä. Videolla hän istuu sairaalasängyn vieressä ja paijaa nukkuvaa lastaan.

