Ukrainasta on tuotu Suomeen kaikkiaan noin 70 potilasta EU:n toimesta.

Suomeen lennätettiin keskiviikkona potilaita Ukrainasta erikoissairaanhoitoon. Potilaiden siirron järjesti Euroopan komissio. Keskiviikkona ukrainalaispotilaita lennätettiin myös Saksaan, Alankomaihin ja Norjaan.

Suomeen on tuotu potilaita hyökkäyssodan aikana kaikkiaan noin 70, kertoo EU:n yhdenvertaisuudesta, varautumisesta ja kriisinhallinnasta vastaava komissaari Hadja Lahbib MTV Uutisille.

– Tältä näyttää eurooppalainen solidaarisus käytännössä. Meidän tulee olla ylpeitä siitä, Lahbib sanoo.

Venäjän hyökkäyssodan aikana Ukrainasta on evakuoitu yli 5000 potilasta hoidettavaksi EU-maissa, kertoo Hadja Lahbib.

Euroopan komissio on järjestänyt kaikkiaan yli 5 000 ukrainalaisen potilaan turvallisen siirron sairaaloihin 22:ssa Euroopan maassa erikoissairaanhoitoa varten Venäjän hyökkäyssodan aikana.

Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien EU on toiminut yhdessä jäsenvaltioiden ja kumppaneiden kanssa varmistaakseen, että kiireellistä hoitoa tarvitsevat ukrainalaiset potilaat pääsevät hoitoon maan rajojen ulkopuolella.

Kyseessä on kaikkien aikojen suurin lääkinnällinen evakuointioperaatio, joka on toteutettu Euroopan pelastuspalvelumekanismin koordinoimana.