Keski-Euroopan helteet jatkuvat.
Ranskassa on ollut jälleen tänään mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo-France. Kolmeltakymmeneltä mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 30 astetta.
Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli eilen, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1947.
Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa on tänään kärvistellyt yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP.
Huomenna helleaallon odotetaan etenevän itään.