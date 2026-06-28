Uusia lämpöennätyksiä on tänään mitattu Puolassa, Saksassa ja Tshekissä.
Puolassa lämpötila on noussut kaikkien aikojen ennätykseen, 40,5 asteeseen. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan lukema mitattiin Slubicen kaupungissa lähellä Saksan vastaista rajaa.
Saksan sääpalvelun alustavien tietojen mukaan maan itäosassa sijaitsevassa Coschenissa on mitattu 41,7 asteen lämpötila.
Tshekissä on niin ikään mitattu jälleen maan kaikkien aikojen lämpöennätys. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan Prahasta pohjoiseen sijaitsevassa Doksanyssä mitattiin 41,9 asteen lämpötila.