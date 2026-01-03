Suomalaisen tennisammattilaisen Emil Ruusuvuoren kauden aloitus miesten ATP-kiertueella viivästyy.
Ruusuvuoren oli tarkoitus aloittaa kilpailukautensa Hongkongin ATP250-turnauksessa, mutta suomalaispelaaja kertoi lauantaina Instagram-tilillään vetäytyneensä kisasta selkävaivojen takia.
Ruusuvuori ilmoitti Instagramin Tarinat-osiossa pyrkivänsä pelaamaan Hongkongin kisaa seuraavalla viikolla Uuden-Seelannin Aucklandissa.
Hongkongin turnauksen karsinnat alkavat sunnuntaina. Ruusuvuori pelasi turnauksen kaksinpelifinaalissa kaksi vuotta sitten.
Aucklandin turnauksen pääsarja järjestetään 12.–17. tammikuuta. Kauden ensimmäinen grand slam -turnaus Australian avoimet alkaa pääsarjojen osalta 18. tammikuuta.
Ruusuvuori pitää tällä hetkellä miesten kaksinpelin maailmanlistalla 549. sijaa. Hän on ollut parhaimmillaan rankingissa 37:s.