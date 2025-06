Ellen Jokikunnaksen aviomieheltä Jari Raskilta koskettava päivitys: "Tämä on sitä, mistä vuosia sitten unelmoin"

Ellen Jokikunnaksen aviomies Jari Rask hehkuttaa perheen uutta arkea Italiassa. Mukana ovat ensimmäistä kertaa perheen poika Ralph ja heidän uusi koira Viljo.

Ellen Jokikunnas ja Jari Rask ovat ensimmäistä kertaa Italian talollaan poikansa Ralphin kanssa. Matkassa on mukana myös perheen uusi koira Viljo.

Jari Rask kertoo Instagramissa, että tämä on nyt sitä, mistä hän on pitkään unelmoinut.

Hän on julkaissut kuvia Italian reissulta. Kuvissa näkyy muun muassa Ralph-poika ja Viljo-koira.

Kuvissa näkyy myös Unelmia Italiassa -sarjan ohjaaja Arja Lehtikangas ja muuta kuvausryhmää.

– Tuntuu älyttömältä tajuta, että tämä on nyt sitä, mistä jo vuosia sitten unelmoin. Ja se tuntuu juuri siltä, miltä sen aina ajattelinkin tuntuvan: Ihanan rauhalliselta. Näin on hyvä, Rask kirjoittaa.

Unelmia Italiassa -ohjelman tarina jatkuu kolmannella kaudella. Ellen Jokikunnas ja Jari Rask kuvaavat ohjelmaa parhaillaan Italian Pugliassa.

Juontaja Ellen Jokikunnas ja hänen aviomiehensä Jari Rask ovat olleet naimisissa pian kahdeksan vuotta ja yhdessä lähes 15 vuotta.

He olivat lapsettomuushoidoissa ja adoptioprosessissa yhteensä 13 vuotta. He adoptoivat 8-vuotiaan pojan nimeltä Ralph James Filippiineiltä. Marraskuussa 2024 he saivat hänet kotiin.

Suosikkiohjelman tarkemmasta ulostuloajasta tiedotetaan myöhemmin.