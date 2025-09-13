Hollywood-tähti toi tyttärensä punaiselle matolle.
Hollywood-hurmuri Channing Tatum toi tyttärensä tuoreen elokuvansa ensi-iltaan Los Angelesin, kertoo muun muassa PageSix.
Viihdesivuston mukaan 12-vuotiasta Everlyn-tytärtä nähdään harvoin julkisuudessa.
Channing Tatum toi Everlyn-tyttärensä punaiselle matolle./All Over Press
Everlyn esiintyi vaaleansinisessä röyhelöisessä iltapuvussaan ja viihdesivuston mukaan hän muistuttaa hyvin paljon isäänsä.
Tatum itse oli pukeutunut tummansiniseen pukuun.
Magic mike -tähdellä on yhteishuoltajuus ex-vaimonsa Jenna Dewanin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2018.
Channing Tatum ja Jenna Dewan erosivat vuonna 2018.IMAGO/Zoonar/ All Over Press
Tatum on ollut vaitonainen avioliitostaan, mutta totesi aiemmin tässä kuussa Variety-lehdelle eron olleen kivulias. Hänen mukaansa pariskunta yritti pitää suhteen kasassa.
– En halua mennä siihen. Se on mennyttä, tähti kommentoi Varietylle.
– Mutta on todella vaikeaa olla erossa tyttärestäni puolet ajasta. Toivon, että voisin olla hänen kanssaan koko ajan, hän lisäsi.