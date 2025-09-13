Hollywood-tähti toi tyttärensä punaiselle matolle.

Hollywood-hurmuri Channing Tatum toi tyttärensä tuoreen elokuvansa ensi-iltaan Los Angelesin, kertoo muun muassa PageSix.

Viihdesivuston mukaan 12-vuotiasta Everlyn-tytärtä nähdään harvoin julkisuudessa.

Channing Tatum toi Everlyn-tyttärensä punaiselle matolle./All Over Press

Everlyn esiintyi vaaleansinisessä röyhelöisessä iltapuvussaan ja viihdesivuston mukaan hän muistuttaa hyvin paljon isäänsä.

Tatum itse oli pukeutunut tummansiniseen pukuun.

Magic mike -tähdellä on yhteishuoltajuus ex-vaimonsa Jenna Dewanin kanssa. Pariskunta erosi vuonna 2018.

Channing Tatum ja Jenna Dewan erosivat vuonna 2018.IMAGO/Zoonar/ All Over Press

Tatum on ollut vaitonainen avioliitostaan, mutta totesi aiemmin tässä kuussa Variety-lehdelle eron olleen kivulias. Hänen mukaansa pariskunta yritti pitää suhteen kasassa.

– En halua mennä siihen. Se on mennyttä, tähti kommentoi Varietylle.

– Mutta on todella vaikeaa olla erossa tyttärestäni puolet ajasta. Toivon, että voisin olla hänen kanssaan koko ajan, hän lisäsi.