Akseli Herlevi teki elämäntapamuutoksen ja kertoi siitä Huomenta Suomessa.

Julkkiskokki Akseli Herlevi aloitti elämäntapamuutoksen viime syksynä. Eräänä päivänä Herlevi pohti, ettei elämä voi jatkua enää samalla tavalla ja alkoi muuttaa elintapojaan.

– Minulla oli konkurssi ollut taustalla alkuvuonna ja tuli huilattua enemmän ja vähemmän. Totesin, etten halua sitä samanlaista elämää, mikä minulla oli ennen. Tein vuorotyötä ja monesti ravintola-alalla tehtiin iltapainotteisesti. Tein ilta- ja yövuoroa 20 vuotta, se riitti minulle, Herlevi sanoo.

Herlevillä ei ollut aikaisemmin tarkkoja rutiineja elämässä, mutta nykyään hän liikkuu ja syö säännöllisesti. Aluksi Herlevi laski tarkasti ruoan energiamäärän, mutta nykyään hän osaa jo arvioida sen.

– Idea on tasapainoisuus ja rutiini, se on minun systeemini, Herlevi kiteyttää.

Mikä on ollut haastavinta tähän asti?

– Ei ole oikeasti ollut haastetta. Yhtenä päivänä lenkillä lamppu syttyi päähän ja tajusin, minkä takia en ole onnistunut tässä aikaisemmin.

Yllä olevalla videolla Herlevi avaa asiaa, miksi ei ole onnistunut aikaisemmin ja myös antaa vinkin, millä tavoin aloittaa elämänmuutos.

Herlevi jakaa elämäntapamatkaansa sosiaalisessa mediassa ja saa sitä kautta runsaasti tsemppiviestejä. Hän päätti yhdessä someseuraajien kanssa toteuttaa ison fyysisen haasteen.

– Laitoin arvonnan pystyyn somessa ja ihmiset saivat päättää sen, niin minä lähden Japaniin pyöräilymatkalla. Ajan päästä päähän Japanissa polkupyörällä tämän vuoden aikana, Herlevi paljastaa.