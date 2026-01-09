Kokki Akseli Herlevi vinkkaa helpon jauheliharuoan, joka sopii mainiosti keventäjänkin ruokavalioon.

Burgerimiehenä tunnettu kokki Akseli Herlevi teki vuonna 2025 elämäntapamuutoksen. Sen myötä Herlevin arkeen tuli mukaan säännöllinen liikunta sekä terveellisempi ruokavalio.

Terveellisempien elämäntapojen myötä Herlevi on testannut keittiössään myös aivan uudenlaisia ruokia. Nyt hän jakaa MTV Uutisten Makuja-ruokasivuille yhden luotto-ohjeistaan.

Herlevin helppo jauheliharuoka ja parsakaaliriisi

Kyseessä on inkiväärillä maustettu jauhelihamuhennos ja parsakaaliriisi. Helppoa jauheliharuokaa valmistuu kerralla viisi annosta, ja Herlevi suositteleekin "mealpreppaamaan" annokset valmiiksi annosrasioihin.

Kokki on laskenut yhdessä annoksessa olevan arviolta 44 grammaa proteiinia, 55 grammaa hiilihydraatteja ja 13 grammaa rasvaa.

– Reseptin yhteydessä on hyvä panna merkille, että kehon kannalta ratkaisevaa on koko päivän aikana saatu energian ja makroravinteiden määrä. Kyse on kokonaisuudesta, joka suhteutuu esimerkiksi liikkumisen ja treenin vaativuuteen, Herlevi tähdentää ja jatkaa vielä:

– Tämä resepti on vain yksi ateria muiden joukossa. Yksittäinen annos ei tee mitään suuntaan tai toiseen, vaan vaikutus syntyy siitä, millainen kokonaisuus päivän ja viikon aikana muodostuu.