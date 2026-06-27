Hyundain Thierry Neuville jatkaa Akropolis-rallin kärjessä, mutta Toyotan ranskalaiskuljettaja Sebastien Ogier nipisti belgialaiskuljettajan etumatkan 3,7 sekuntiin kilpailun 11. erikoiskokeella.

Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmaux on kolmantena. Eroa kärkeen on 56 sekuntia.

Toyotan suomalaiskuljettaja Sami Pajari kärsi eilen auton hyytymisestä ja rengasrikosta. Hän on jäänyt kärjestä yli neljä minuuttia ja ajaa jämäpisteistä.

Lauantaina ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Kilpailu päättyy sunnuntaina.

EK 11 Kefalari (18,17 km)