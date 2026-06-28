Adrien Fourmaux'n kilpailu meni pilalle 15. erikoiskokeella kärsityn rengasrikon myötä.

Fourmaux oli ennen erikoiskoetta kolmantena ja ajoi päivän ensimmäiselle erikoiskokeelle pohjat. Ennen 15. erikoiskokeen puoliväliä ranskalaiskuskin vasen eturengas antoi kuitenkin periksi.

Fourmaux ei pysähtynyt vaihtamaan rikkoutunutta rengasta, vaan ajoi pätkän maaliin.

– En tiedä, miten tämä tuli. En tuntenut mitään iskua. Olen todella kyllästynyt näihin renkaisiin, Fourmaux totesi närkästyneenä.

Fourmaux jäi lopulta Sebastien Ogierin ja Thierry Neuvillen jaetusta kärkiajasta minuutin ja 52,7 sekuntia. Hän putosi kokonaistilanteessa viidenneksi Takamoto Katsutan ja Josh McErleanin taaksi.

Kuudentena majaileva Sami Pajari on vain 0,9 sekunnin päässä ranskalaisesta.

EK 15 Loutraki 1 (16,61 km)