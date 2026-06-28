M-Sportin Josh McErlean sortui jättimäiseen ajovirheeseen Kreikan MM-rallin 16. erikoiskokeella. Voittotaistelussa oleva Thierry Neuville puolestaan kärsi rengasrikon.
Nelossijassa kiinni ollut McErlean ajoi mutkan pitkäksi ja oli livetä rinnettä alas pöpelikköön. Hetken jo näytti siltä, ettei McErlean pääse palaamaan tielle, mutta irlantilainen taisteli itsensä takaisin.
3:26Elämänsä rallia ajanut Joshua McErlean tekee jättimäisen virheen – "Ei voi olla totta".
Ajovirheen seurauksena Adrien Fourmaux ja Sami Pajari kuroivat McErleanin eroa kiinni yli 40 sekunnilla.
Pajari ajoi erinomaisen erikoiskokeen ja piti toiseksi kovinta vauhtia (+9,7) rallia johtavan Sebastien Ogierin jälkeen.
Pajari nousi kokonaistilanteessa jo viidenneksi 0,1 sekunnilla ohi Fourmaux'n ja 14,1 sekunnin päähän McErleanista.
Thierry Neuville koki etapilla rengasrikon etapin puolivälissä. Hieman ennen maalia myös toinen takarengas alkoi tyhjenemään. Lopulta putosi Ogierista voittotaistelussa 54,8 sekunnin päähän.
Neuville oli erikoiskokeen maalissa äärimmäisen pettymys.